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    Кошмары не покинут «Филадельфию» в игре с «Далласом»?

    «Филадельфия» — «Даллас». Прогноз и ставка (к. 2.51) на хоккейный матч НХЛ 25 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Даллас»
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    Уайд Аллисон
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 25 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Филадельфия» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Филадельфия»

    Филадельфийцы успели провести 41 встречу, однако заработали они за все время лишь 34 балла. В рейтинге Столичного дивизиона «летчики» снова опустились на последнее место.

    «Филадельфия» проигрывает уже 11 матчей подряд. Ужаснейшая серия команды стартовала с выезда в Калифорнию, где случились потери в поединках с «Сан-Хосе» (2:3 ОТ), «Лос-Анджелесом» (3:6) и «Анахаймом» (1:4).

    Вернувшись на родную площадку, «Филадельфия» была опозорена «Питтсбургом» в дерби Пенсильвании (2:6), после чего парней Майка Йео снова обидел «Сан-Хосе» (2:3 ОТ).

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    В остальных поединках беспросветного мрака «Филадельфия» была слабее «Бостона» (2:3), «Рейнджерс» (2:3), «Айлендерс» (1:4, 3:4 Б), «Коламбуса» (1:2) и «Баффало» (3:6).

    «Даллас»

    Техасская бригада провела 38 поединков и отняла у конкурентов 42 очка. В Центральном дивизионе она поднялась на пятое место, но разрыв между топ-4 все еще приличный — 9 пунктов.

    Во встрече 13 января «Даллас» в «Американ Эйрлайнс Центре» грохнул «Сиэтл» (5:2), после чего команда пережила 3-матчевую серию поражений, в ходе которой успела пропустить суммарно 15 голов.

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    • Первые печальные результаты «Старз» зацепили во Флориде, где были разбиты «Пантерз» (1:7) и «Тампой-Бэй» (1:3). Вернувшись на свой лед, парни Рика Боунесса уступили «Монреалю» (3:5).

    Прервать небольшую серию неудач «Даллас» сумел 21 января, разгромив в «КиБанк Центре» «Баффало» (5:4). В последнем матче техасцы перестреляли «Детройт» в результативном замесе (4:5 ОТ).

    Коэффициенты

    Победа «Филадельфии» оценивается в 2.73, а на «Даллас» букмекеры предлагают поставить за 2.26. Ничью в основное время можно поймать за 4.58.

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    Прогноз

    После серии неприятностей «Даллас» постепенно начал прибавлять и выдал две победы, забросив суммарно 9 шайб. Если «шерифы» продолжат набирать обороты, то они легко грохнут «Филадельфию», которая в январе всем подряд сливается.

    Ставка

    Пока «Флайерз» находятся в ужасном состоянии, техасские гости обязаны хватать 2 балла, чтобы еще чуть-чуть приблизиться к зоне плей-офф. Наши прогноз и ставка — «Даллас» победит с форой -1 за 2.51.

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    «Филадельфия» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 25.01.2022. Прогнозы на хоккей. Кошмары не покинут «Филадельфию» в игре с «Далласом»?
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