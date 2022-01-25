«Филадельфия»
Филадельфийцы успели провести 41 встречу, однако заработали они за все время лишь 34 балла. В рейтинге Столичного дивизиона «летчики» снова опустились на последнее место.
«Филадельфия» проигрывает уже 11 матчей подряд. Ужаснейшая серия команды стартовала с выезда в Калифорнию, где случились потери в поединках с «Сан-Хосе» (2:3 ОТ), «Лос-Анджелесом» (3:6) и «Анахаймом» (1:4).
Вернувшись на родную площадку, «Филадельфия» была опозорена «Питтсбургом» в дерби Пенсильвании (2:6), после чего парней Майка Йео снова обидел «Сан-Хосе» (2:3 ОТ).
В остальных поединках беспросветного мрака «Филадельфия» была слабее «Бостона» (2:3), «Рейнджерс» (2:3), «Айлендерс» (1:4, 3:4 Б), «Коламбуса» (1:2) и «Баффало» (3:6).
«Даллас»
Техасская бригада провела 38 поединков и отняла у конкурентов 42 очка. В Центральном дивизионе она поднялась на пятое место, но разрыв между топ-4 все еще приличный — 9 пунктов.
Во встрече 13 января «Даллас» в «Американ Эйрлайнс Центре» грохнул «Сиэтл» (5:2), после чего команда пережила 3-матчевую серию поражений, в ходе которой успела пропустить суммарно 15 голов.
Первые печальные результаты «Старз» зацепили во Флориде, где были разбиты «Пантерз» (1:7) и «Тампой-Бэй» (1:3). Вернувшись на свой лед, парни Рика Боунесса уступили «Монреалю» (3:5).
Прервать небольшую серию неудач «Даллас» сумел 21 января, разгромив в «КиБанк Центре» «Баффало» (5:4). В последнем матче техасцы перестреляли «Детройт» в результативном замесе (4:5 ОТ).
Коэффициенты
Победа «Филадельфии» оценивается в 2.73, а на «Даллас» букмекеры предлагают поставить за 2.26. Ничью в основное время можно поймать за 4.58.
Прогноз
После серии неприятностей
Ставка
Пока «Флайерз» находятся в ужасном состоянии, техасские гости обязаны хватать 2 балла, чтобы еще чуть-чуть приблизиться к зоне плей-офф. Наши прогноз и ставка — «Даллас» победит с форой -1 за 2.51.