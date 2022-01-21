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    Кошмары «Далласа» закончатся в «КиБанк Центре»?

    «Баффало» — «Даллас». Прогноз и ставка (к. 2.28) на хоккейный матч НХЛ 21 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Баффало» — «Даллас»
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    Роопе Хинтц
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «КиБанк Центре» 21 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Баффало» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 21 Января 2022 года

    «Баффало»

    В 39 матчах команда из Буффало смогла заработать всего 31 очко. В турнирной таблице Атлантического дивизиона она находится на шестом месте и отстает на 15 баллов от топ-4.

    С 18 декабря по 12 января «Баффало» успел провести шесть поединков и умудрился проиграть в каждом. Но зато 14-го числа «Сэйбрз» пошумели в Теннеси, где в статусе аутсайдеров грохнули «Нэшвилл» (4:1).

    Коэффициенты матча Баффало — Даллас

  • 1
  • 2.75
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.20
  • Ставка
    •

    После встречи с «Предс» команда Дона Гранато снова растранжирила очки в двух играх. Это были поединки с «Детройтом». В одном матче «сабли» были разбиты без шансов (4:0), а в другом — уступили лишь в овертайме (2:3 ОТ).

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    Провалив противостояние с «Ред Уингз», «Баффало» решил поймать удачу в Канаде и отправился в Онтарио на матч с «Оттавой». На чужой площадке парни Гранато оказались сильнее (3:1).

    «Даллас»

    Техасская бригада провела в чемпионате 36 матчей, в которых смогла зацепить 38 баллов. В турнирной таблице Центрального дивизиона она располагается на шестой позиции в 9-очковым разрывом между плей-офф.

    В матче 8 января «Даллас» дома сотворил крутой камбэк в противостоянии с «Питтсбургом» (3:2) и продлил беспроигрышную серию до четырех поединков. Однако после встречи с «пингвинами» у «Старз» начался спад.

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    • В четырех матчах из пяти дальнейших команда Рика Боунесса проиграла. Неприятная череда накрыла «шерифов» в Миссури, где те не смогли справиться с «Сент-Луисом» (1:2).

    Затем «Даллас» сумел разгромить «Сиэтл» дома, а во Флориде команду ждали потери очков в матчах с «Пантерз» (1:7) и «Тампой» (1:3). Последний поединок техасцы скатали на своей территории и уступили «Монреалю» (3:5).

    Коэффициенты

    Победа «Баффало» оценивается в 2.80, а на победу «Далласа» букмекеры предлагают зарядить за 2.28. Кэф на ничью — 4.38.

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    Прогноз

    В последних матчах «шерифы» проигрывали не только серьезным клубам Лиги, но и начали теряться в борьбе с явными андердогами всего чемпионата, как это было в недавнем поединке с мертвым «Монреалем».

    Реабилитироваться за позор в Техасе команда Рика Боунесса должна во встрече с еще одним слабым клубом — «Баффало». Безусловно, «Старз» с первых минут понесутся на чужие ворота.

    Ставка

    На гостевой площадке техасцы пожелают вынести соперников, которые дома не выигрывали с ноября. Наши прогноз и ставка — «Даллас» победит за 2.28.

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    «Баффало» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 21.01.2022. Прогнозы на хоккей. Кошмары «Далласа» закончатся в «КиБанк Центре»?
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