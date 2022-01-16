ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рюдигер принес победу «Челси»«Челси» громко прихлопнул надежды «Тоттенхэма» на трофей Хави«Барселона» возрождается, но «Реал» пока еще сильнее Даниэль ФаркеФарке способен начать новую эру в «Краснодаре»
  • 15:30
    • Дело Джоковича рассмотрит Федеральный суд Австралии
  • 16:50
    • Соболев не боится конкуренции с Николсоном в «Спартаке»
  • 16:00
    • Карацев вышел в финал турнира в Сиднее
  • 15:52
    • В «Спартаке» рассказали о ситуации с контрактами Жиго и Бакаева
  • 15:41
    • Альфонсо Дэвис выбыл на неопределенный срок из-за последствий ковида
  • 15:15
    • «Адмирал» обыграл «Сибирь» в последнем матче перед паузой в КХЛ
  • 13:40
    • Защитник «Реала» заразился коронавирусом и пропустит финал Суперкубка Испании
    Все новости спорта

    На сколько голов «Баффало» хватит сил в игре с «Детройтом»?

    «Детройт» — «Баффало». Прогноз и ставка (к. 2.11) на хоккейный матч НХЛ 16 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Детройт Ред Уингз Прогнозы на Баффало Сэйбрз
    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Баффало»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Брандон Дэвидсон
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Литл Сизарс Арене» 16 января. Начало встречи — в 03:00 мск «Детройт» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 16 Января 2022 года

    «Детройт»

    После 38 матчей красно-белые находятся на пятом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 37 очками в запасе. От плей-офф зоны мичиганский клуб успел отдалиться на 7 пунктов.

    Последнюю победу «Детройту» удалось отпраздновать 5 января. В тот вечер на «Литл Сизарс Арене» прошла настоящая гулянка, во время которой хозяева бахнули 6 шайб в ворота «Сан-Хосе» (6:2).

    Коэффициенты матча Детройт — Баффало

  • 1
  • 1.82
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 3.50
  • Ставка
    •

    После борьбы с «акулами» подопечные Джеффа Блашилла сыграли еще четырежды, но ни разу не победили. В период с 9 по 13 января «Ред Уингз» трижды отдали очки калифорнийским клубам.

    Все прогнозы на НХЛ

    Уступили красно-белые «Лос-Анджелесу» (0:4), «Анахайму» (3:4 Б) и «Сан-Хосе» (2:3 ОТ). Возвращение домой также пока не помогло «Детройту». На своем льду «крылья» всухую влетели «Виннипегу» (0:3).

    «Баффало»

    Ребята из Буффало, Нью-Йорк, скатали 36 поединков, в которых заработали 28 очков. В Атлантическом дивизионе они закрепились на шестом месте с 9-очковым отставанием от «Детройта».

    С 18 декабря по 12 января «Баффало» проигрывал в течение шести матчей. Цепочка турнирных потерь стартовала в Пенсильвании, где «мечи» слились «Питтсбургу» (2:3 ОТ).

  • НХЛ. «Коламбус» благодаря дублю Чинахова разгромил «Каролину», «Тампа» одолела «Ванкувер»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 января
  • Сегодня

    • В остальных матчах слабой серии подопечные Дона Гранато отдали очки «Нью-Джерси» (3:4), «Айлендерс» (1:4), «Бостону» (3:4 ОТ), «Сан-Хосе» (2:3) и «Тампе-Бэй» (1:6).

    Забыть о поражениях «Баффало» удалось лишь в последнем поединке, прошедшем в Теннесси. Будучи аутсайдерами противостояния с «Нэшвиллом», «Сэйбрз» смогли закончить матч разгромом (4:1).

    Коэффициенты

    На «Детройт» в этом матче букмекеры дают возможность поставить за 1.89, коэффициент на ничью — 4.72, а на победу «Баффало» — 3.50.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Прогноз

    Оба клуба в привычной для себя манере начали часто проигрывать и пропускать голы стопками. Перед очередной домашней встречей «Детройт» трижды в четырех матчах получил по 3+ шайбы, при этом не всегда его соперниками были грозные топы Лиги.

    Раз у других команд получилось засандалить в ворота «Ред Уингз» пачку, то почему бы и «Баффало» не повторить нечто схожее?

    Ставка

    Находясь на кураже после разгрома «Нэшвилла», «Сэйбрз» могут прибить «Детройт». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Баффало» больше 2.5 за 2.11.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.81
  • Прогноз на матч Сенегал — Гвинея
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Марокко — Коморские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Малави — Зимбабве
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Йени Малатьяспор — Гезтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бешикташ — Газишехир Газиантеп
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Габон — Гана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Зволле — Виллем II
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.00
  • Прогноз на матч Гент — Кортрейк
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Брайтон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ницца — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.02
  • Экспресс дня 14 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Филадельфия — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Флорида — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Детройт» — «Баффало»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 16.01.2022. Прогнозы на хоккей. На сколько голов «Баффало» хватит сил в игре с «Детройтом»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры