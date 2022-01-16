В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Литл Сизарс Арене» 16 января. Начало встречи — в 03:00 мск «Детройт» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

После 38 матчей красно-белые находятся на пятом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 37 очками в запасе. От плей-офф зоны мичиганский клуб успел отдалиться на 7 пунктов.

Последнюю победу «Детройту» удалось отпраздновать 5 января. В тот вечер на «Литл Сизарс Арене» прошла настоящая гулянка, во время которой хозяева бахнули 6 шайб в ворота «Сан-Хосе» (6:2).

Коэффициенты матча Детройт — Баффало 1 1.82 X 4.60 2 3.50 Ставка

После борьбы с «акулами» подопечные Джеффа Блашилла сыграли еще четырежды, но ни разу не победили. В период с 9 по 13 января «Ред Уингз» трижды отдали очки калифорнийским клубам.

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Уступили красно-белые «Лос-Анджелесу» (0:4), «Анахайму» (3:4 Б) и «Сан-Хосе» (2:3 ОТ). Возвращение домой также пока не помогло «Детройту». На своем льду «крылья» всухую влетели «Виннипегу» (0:3).

«Баффало»

Ребята из Буффало, Нью-Йорк, скатали 36 поединков, в которых заработали 28 очков. В Атлантическом дивизионе они закрепились на шестом месте с 9-очковым отставанием от «Детройта».

С 18 декабря по 12 января «Баффало» проигрывал в течение шести матчей. Цепочка турнирных потерь стартовала в Пенсильвании, где «мечи» слились «Питтсбургу» (2:3 ОТ).

В остальных матчах слабой серии подопечные Дона Гранато отдали очки «Нью-Джерси» (3:4), «Айлендерс» (1:4), «Бостону» (3:4 ОТ), «Сан-Хосе» (2:3) и «Тампе-Бэй» (1:6).

Забыть о поражениях «Баффало» удалось лишь в последнем поединке, прошедшем в Теннесси. Будучи аутсайдерами противостояния с «Нэшвиллом», «Сэйбрз» смогли закончить матч разгромом (4:1).

Коэффициенты

На «Детройт» в этом матче букмекеры дают возможность поставить за 1.89, коэффициент на ничью — 4.72, а на победу «Баффало» — 3.50.

Прогноз

Оба клуба в привычной для себя манере начали часто проигрывать и пропускать голы стопками. Перед очередной домашней встречей «Детройт» трижды в четырех матчах получил по 3+ шайбы , при этом не всегда его соперниками были грозные топы Лиги.

Раз у других команд получилось засандалить в ворота «Ред Уингз» пачку, то почему бы и «Баффало» не повторить нечто схожее?

Ставка

Находясь на кураже после разгрома «Нэшвилла», «Сэйбрз» могут прибить «Детройт». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Баффало» больше 2.5 за 2.11.