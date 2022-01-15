В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 15 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Миннесота» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

В 33 матчах банда из Сент-Пола заработала 44 очка, что делает ее четвертой в турнирной таблице Центрального дивизиона. Ближайшего Соперника не из зоны плей-офф «Минни» опережает на 6 пунктов.

Еще в декабре «Миннесота» начала часто проигрывать и в итоге ее серия без побед доросла до пяти поединков. На старте неудачной череды матчей команда уступила «Лос-Анджелесу» (1:2).

В следующих встречах парни Дина Эвансона проиграли «Вегасу» (4:6), «Баффало» (2:3 Б) и «Далласу» (4:7). Серия «дикарей» продолжилась и в новом году. В ходе «Зимней классики» 2 января они уступили «Сент-Луису» (4:6).

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Все те неудачи «Миннесота» решила оставить в прошлом. В паре последних поединков команда победила. Обыграл коллектив Эвансона «Бостон» (3:2) и «Вашингтон» (3:2 Б).

«Анахайм»

В 39 встречах клуб из Анахайма, Калифорния, сумел затащить 45 баллов. В Тихоокеанском дивизионе «кряквы» занимают второе место. От самой верхней строчки их отделяет 3-очковая дистанция.

Последние гостевые матчи завершились для «Анахайма» неудачно. Сперва в Неваде он оказался слабее «Вегаса» (1:3), а в Денвере — не сумел ничего поделать с камбэком «Колорадо» (2:4).

Четыре следующих встречи ребята Далласа Экинса скатали на своей площадке, где оформили пару побед. Удачную игру «Дакс» провели с «Филадельфией» 5 января (4:1).

А после разгрома «Флайерз» «Анахайм» сам пережил унижение от «Рейнджерс» (1:4). Еще одну победу «кряквы» завоевали в зарубе «Детройтом» (3:4 Б), после чего в одну калитку влетели «Питтсбургу» (1:4).

Коэффициенты

В этой игре букмекеры видят «Миннесоту» фаворитом. Кэф на ее победу — 1.95. Зарядить на «Анахайм» можно за 3.40, а на ничью — за 4.54.

Прогноз

Несмотря на серию недавних поражений, результативность «дикарей» не ухудшилась. Команда Эвансона продолжает забивать много, просто иногда соперники вколачивают еще больше.

В игре с «Дакс», которые утратили стабильность и начали пропускать по 3-4 шайбы почти в каждой встрече, хозяева в «Эксел Энерджи Центре» докажут, что с атакой у них все по-прежнему в порядке .

Ставка

На своей площадке «Минни» погоняет «утят» по льду. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Миннесоты» больше 3.5 за 2.30.