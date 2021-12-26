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    Финны уверенно дебютируют на МЧМ-2022?

    Финляндия U20 — Германия U20. Прогноз и ставка (к. 1.88) на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 26 декабря 2021 года

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    Аату Ряты
    В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Финляндия сыграет с Германией. Встреча пройдет в «Роджерс Плейс» 26 декабря. Начало запланировано на 22:00 мск. Финляндия U20 — Германия U20: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Финляндия U20

    Финская сборная попала в группу A, где ее соперниками будут Чехия, Германия, Канада и Австрия. В плей-офф пробьются 4 команды, а слабейший участник таблицы останется за бортом.

    На прошлом чемпионате мира Финляндия U 20 одержала 9 очков в четырех матчах и финишировала в общем зачете на втором месте с неплохой голевой разницей — 16:8.

    Три встречи группового раунда парни Антти Пеннанена затащили, забрасывая по 4+ шайбы за игру. Уступили они лишь Канаде в последнем матче (3:5). В плей-офф финны провели три поединка.

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    В четвертьфинале Финляндия оформила победу над Швецией (3:2), а за шаг до финала — уступила молодежке США (3:4). В зарубе за бронзу «львята» в одну калитку вынесли Россию (4:1).

    Германия U20

    Вспоминая прошлый созыв немецкой сборной на МЧМ-2021, стоит отметить, что в четырех играх бундес-команда заработала 5 очков, забросила 14 голов, а пропустила больше остальных в группе — 28 шайб.

    В дебютной встрече минувшего мирового первенства молодежка Германии заставила понервничать Финляндию (3:5), а в следующем поединке немцы попали под каток разъяренной Канады (2:16).

    Позорная игра с канадцами заставила команду под руководством Тобиаса Абштрайтера проснуться. В двух следующих поединках Германия обыграла Словакию (4:3 ОТ) и Швейцарию (5:4).

    В плей-офф немцы попали на Россию. В четвертьфинальной встрече Германия U20 рассчитывала на сенсацию, но ее не случилось. «Бундестим» проиграла с минимальной разницей голов (1:2).

    Коэффициенты

    Победа Финляндии U20 оценивается смешным коэффициентом 1.20, на молодежку немцев можно поставить за 10.0, а ничью букмекеры предлагают поймать за 7.80.

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    Прогноз

    В группе А команду Тобиаса Абштрайтера ждут те же соперники, которым она крупно влетела в прошлом году.

    У финнов вновь собралась неплохая компашка, готовая воевать хотя бы за топ-3 на чемпионате. Но для этого ей важно хорошо стартануть, а встреча с Германией — идеальный шанс начать турнир с крупной победы.

    Ставка

    В двух последних очных встречах «львы» забрасывали немцам 5+ голов. Эту тенденцию они продолжат и в предстоящем поединке. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал Финляндии U20 больше 4.5 за 1.88.

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    Финляндия U20 — Германия U20: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 26.12.2021. Прогнозы на хоккей. Финны уверенно дебютируют на МЧМ-2022?
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