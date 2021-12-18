В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Энтерпрайз-центре» 18 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Сент-Луис» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Луис»

В 29 играх регулярного первенства команда из Миссури смогла взять 37 очков. В Центральном дивизионе «Блюз» находится на втором месте и отстает от «Миннесоты» всего на 2 пункта.

В первой половине декабря «Сент-Луис» провел два стыковых матча с «Флоридой». В Санрайзе «музыканты» потерпели поражение (3:4 Б), а вот у себя дома смогли достойно ответить «пантерам» (4:3 ОТ).

После встреч с «Флоридой» команда Крейга Беруби отпраздновала еще две победы в «Энтерпрайз-центре». Ее соперниками были «Детройт» (6:2) и «Монреаль» (4:1).

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Следующий домашний матч «Сент-Луис» скатал против «Анахайма», но с «Дакс» хозяева ничего поделать не сумели (2:3 ОТ). В последнем поединке «Блюз» раскатал «Даллас» (4:1).

«Даллас»

Техасская банда провела 26 матчей, в которых отвоевала у соперников 28 очков. На данный момент «Старз» опустились на шестое место в Центральном дивизионе и отклеились от плей-офф зоны на 7 пунктов.

В период с 21 ноября по 7 декабря «Даллас» выносил всех, кто был обречен с ним встретиться. Серия побед «шерифов» дошла до семи поединков, в четырех из которых они закидывали соперникам по 4 шайбы.

Последние события из успешной для «Далласа» волны матчей состоялись в «Американ Эйрлайнс Центре». При поддержке родных трибун команда Рика Боунесса припечатала «Каролину» (4:1), «Коламбус» (3:2) и «Аризону» (4:1).

После игры с «Койотис» у «Далласа» начались проблемы. В четырех дальнейших встречах «Старз» остались без очков. Их соперниками были «Вегас» (4:5), «Лос-Анджелес» (0:4), «Сан-Хосе» (1:2) и «Сент-Луис» (1:4).

Коэффициенты

На «Сент-Луис» в предстоящем матче можно зарядить за 2.16, ничью букмекеры предлагают поймать за 4.08, а победу «Далласа» — за 3.15.

Прогноз

Около девяти хоккеистов «Сент-Луиса» могут пропустить предстоящий матч из-за разной степени травм. Для «Далласа» это определенно удачное время, чтобы взять реванш у «Блюз» .

Ставка

Безусловно, «шерифы» уже устали от нахлынувшей серии поражений, поэтому в гостях в Миссури они попробуют из нее выбраться. Наши прогноз и ставка — «Даллас» победит с форой 0 за 2.33.