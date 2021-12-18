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    Зацепит ли «Даллас» очки в матче с «Сент-Луисом»?

    «Сент-Луис» — «Даллас». Прогноз и ставка (к. 2.33) на хоккейный матч НХЛ 18 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Сент-Луис Блюз Прогнозы на Даллас Старз
    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Даллас»
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    Тайлер Сегин
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Энтерпрайз-центре» 18 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Сент-Луис» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 18 Декабря 2021 года
    Сент-Луис
  • Сент-Луис
    •  Сент-Луис 04:00 Даллас Даллас
  • НХЛ
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    Коэффициенты на матч Сент-Луис — Даллас

  • 1
  • 2.07
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  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
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    «Сент-Луис»

    В 29 играх регулярного первенства команда из Миссури смогла взять 37 очков. В Центральном дивизионе «Блюз» находится на втором месте и отстает от «Миннесоты» всего на 2 пункта.

    В первой половине декабря «Сент-Луис» провел два стыковых матча с «Флоридой». В Санрайзе «музыканты» потерпели поражение (3:4 Б), а вот у себя дома смогли достойно ответить «пантерам» (4:3 ОТ).

    После встреч с «Флоридой» команда Крейга Беруби отпраздновала еще две победы в «Энтерпрайз-центре». Ее соперниками были «Детройт» (6:2) и «Монреаль» (4:1).

    Все прогнозы на НХЛ

    Следующий домашний матч «Сент-Луис» скатал против «Анахайма», но с «Дакс» хозяева ничего поделать не сумели (2:3 ОТ). В последнем поединке «Блюз» раскатал «Даллас» (4:1).

    «Даллас»

    Техасская банда провела 26 матчей, в которых отвоевала у соперников 28 очков. На данный момент «Старз» опустились на шестое место в Центральном дивизионе и отклеились от плей-офф зоны на 7 пунктов.

    В период с 21 ноября по 7 декабря «Даллас» выносил всех, кто был обречен с ним встретиться. Серия побед «шерифов» дошла до семи поединков, в четырех из которых они закидывали соперникам по 4 шайбы.

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    • Последние события из успешной для «Далласа» волны матчей состоялись в «Американ Эйрлайнс Центре». При поддержке родных трибун команда Рика Боунесса припечатала «Каролину» (4:1), «Коламбус» (3:2) и «Аризону» (4:1).

    После игры с «Койотис» у «Далласа» начались проблемы. В четырех дальнейших встречах «Старз» остались без очков. Их соперниками были «Вегас» (4:5), «Лос-Анджелес» (0:4), «Сан-Хосе» (1:2) и «Сент-Луис» (1:4).

    Коэффициенты

    На «Сент-Луис» в предстоящем матче можно зарядить за 2.16, ничью букмекеры предлагают поймать за 4.08, а победу «Далласа» — за 3.15.

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    Прогноз

    Около девяти хоккеистов «Сент-Луиса» могут пропустить предстоящий матч из-за разной степени травм. Для «Далласа» это определенно удачное время, чтобы взять реванш у «Блюз».

    Ставка

    Безусловно, «шерифы» уже устали от нахлынувшей серии поражений, поэтому в гостях в Миссури они попробуют из нее выбраться. Наши прогноз и ставка — «Даллас» победит с форой 0 за 2.33.

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    «Сент-Луис» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 18.12.2021. Прогнозы на хоккей. Зацепит ли «Даллас» очки в матче с «Сент-Луисом»?
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