Коэффициенты на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл
«Рейнджерс»
Сыграв в 26 матчах, манхэттенские хоккеисты заполучили 39 очков, что делает их первыми в турнирной таблице Столичного дивизиона с отрывом в 1 балл от «Кэпиталз».
С 22 ноября по 8 декабря у «Рейнджерс» был сказочный период, состоявший из семи побед подряд. В конце осени «синерубашечники» сумели вынести «Баффало» (5:4), «Айлендерс» (4:1) и «Бостон» (5:2).
Три других матча парни Жерара Галлана провели в «Сквер Гарден». Там они прибили «Филадельфию» (4:1), «Сан-Хосе» (1:0) и «Чикаго» (3:2). А во второй стыковой игре с «Блэкхокс» «рейнджеры» совсем разошлись в атаке (6:2).
Обломал серию клуба из Нью-Йорка «Колорадо», которому «Рейнджерс» крупно влетели дома (3:7). Но уже в следующем матче «синерубашечники» взяли верх над «Баффало» (2:1).
«Нэшвилл»
Парни из Теннесси поучаствовали в 27 встречах, в которых урвали 33 очка. Теперь «Предс» поднялись на второе место в Центральном дивизионе, опередив на 1 балл «Колорадо» и «Сент-Луис».
В матче 1 декабря «Нэшвилл» отпраздновал самую крупную победу в текущем сезоне на своем льду. На «Бриджстоун Арене» более 16 тыс. болельщиков увидели разнос «Коламбуса» (6:0).
После результативной гулянки в игре с «Блю Джекетс» подопечные Джона Хайнса провели грустный матч с «Бостоном» (0:2). Однако с тех пор «Предаторз» больше никому не проигрывали.
В четырех дальнейших встреч «Нэшвилл» победил с результативностью в 3+ шайбы . В ходе своей солидной серии парни Хайнса разделались с «Монреалем» (4:3 ОТ), «Детройтом» (5:2), «Айлендерс» (4:3) и «Нью-Джерси» (3:2).
Коэффициенты
В домашней игре «Рейнджерс» считаются фаворитами с кэфом 2.16. На «Нэшвилл» букмекеры предлагают зарядить за 3.16, а на ничью — за 4.08.
Прогноз
«Нэшвилл», безусловно, сильная команда, с которой «рейнджерам» легко не будет. Но
Ставка
Ожидаем, что грядущий поединок в Нью-Йорке пройдет без сенсаций. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 2.16.