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    «Рейнджерс» заберут победу в домашней игре с «Нэшвиллом»?

    «Рейнджерс» — «Нэшвилл». Прогноз и ставка (к. 2.16) на хоккейный матч НХЛ 13 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Нэшвилл»
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    «Рейнджерс» во встрече с «Баффало»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Нэшвилл». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 13 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 13 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл

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  • 2.05
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  • 4.30
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
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    «Рейнджерс»

    Сыграв в 26 матчах, манхэттенские хоккеисты заполучили 39 очков, что делает их первыми в турнирной таблице Столичного дивизиона с отрывом в 1 балл от «Кэпиталз».

    С 22 ноября по 8 декабря у «Рейнджерс» был сказочный период, состоявший из семи побед подряд. В конце осени «синерубашечники» сумели вынести «Баффало» (5:4), «Айлендерс» (4:1) и «Бостон» (5:2).

    Три других матча парни Жерара Галлана провели в «Сквер Гарден». Там они прибили «Филадельфию» (4:1), «Сан-Хосе» (1:0) и «Чикаго» (3:2). А во второй стыковой игре с «Блэкхокс» «рейнджеры» совсем разошлись в атаке (6:2).

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    Обломал серию клуба из Нью-Йорка «Колорадо», которому «Рейнджерс» крупно влетели дома (3:7). Но уже в следующем матче «синерубашечники» взяли верх над «Баффало» (2:1).

    «Нэшвилл»

    Парни из Теннесси поучаствовали в 27 встречах, в которых урвали 33 очка. Теперь «Предс» поднялись на второе место в Центральном дивизионе, опередив на 1 балл «Колорадо» и «Сент-Луис».

    В матче 1 декабря «Нэшвилл» отпраздновал самую крупную победу в текущем сезоне на своем льду. На «Бриджстоун Арене» более 16 тыс. болельщиков увидели разнос «Коламбуса» (6:0).

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    • После результативной гулянки в игре с «Блю Джекетс» подопечные Джона Хайнса провели грустный матч с «Бостоном» (0:2). Однако с тех пор «Предаторз» больше никому не проигрывали.

    В четырех дальнейших встреч «Нэшвилл» победил с результативностью в 3+ шайбы . В ходе своей солидной серии парни Хайнса разделались с «Монреалем» (4:3 ОТ), «Детройтом» (5:2), «Айлендерс» (4:3) и «Нью-Джерси» (3:2).

    Коэффициенты

    В домашней игре «Рейнджерс» считаются фаворитами с кэфом 2.16. На «Нэшвилл» букмекеры предлагают зарядить за 3.16, а на ничью — за 4.08.

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    Прогноз

    «Нэшвилл», безусловно, сильная команда, с которой «рейнджерам» легко не будет. Но банда Галлана набрала топовую форму, благодаря чему они смогут вынести гостей из Теннесси.

    Ставка

    Ожидаем, что грядущий поединок в Нью-Йорке пройдет без сенсаций. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 2.16.

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    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 13.12.2021. Прогнозы на хоккей. «Рейнджерс» заберут победу в домашней игре с «Нэшвиллом»?
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