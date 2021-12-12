В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 12 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

Канадца из Онтарио провела в чемпионате 28 матчей и взяла в них 38 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «листочки» замыкают первую тройку.

Еще недавно «Торонто» был непобедим. В пяти матчах кряду он вынес всех своих соперников. В этой линии «Мэйпл Лифс» забивали по 4+ гола в четырех поединках.

Накрылась серия канадцев в Сент-Поле, где гости из Онтарио слились «Миннесоте» в зарубе буллитов (3:4 Б). Затем команда Шелдона Кифа вернулась на родину. Но в первом же матче после возвращения она слилась «Виннипегу» (3:6).

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Два последних поединка «Торонто» провел на «Скотиабанк Арене». При любимых болельщиках «Мэйпл Лифс» сумели переиграть «Коламбус» (5:4), а позже — не выдержали давления «Тампы-Бэй» (2:5).

«Чикаго»

Ребята из Иллинойса сыграли в 26 матчах и затащили 22 очка. В турнирном рейтинге Центрального дивизиона они по-прежнему барахтаются на седьмой позиции.

На данном этапе сезона «Чикаго» чередует победы поражениями. Зимой результативные скачки «Блэкхокс» начались в столице Штатов, где был обыгран «Вашингтон» (4:3 Б).

После сенсации на «Кэпитал Уан Арене» команда Дерека Кинга отправилась на два матча в Нью-Йорк. В «Большом яблоке», «ястребы» слились «Рейнджерс» (2:3) и переиграли «Айлендерс» (3:2 Б).

Спустя несколько дней «Чикаго» снова встретился с «рейнджерами», но в родных стенах. На своей территории «Би-Хокс» были раздавлены (2:6). В последней встрече парни Кинга прибили «Монреаль» (2:0).

Коэффициенты

В домашней игре кэф на победу «Торонто» — 1.73, на ничью букмекеры дают котировки 4.94, а на победу «Чикаго» — 4.08.

Прогноз

После сильного отрезка «Торонто» пережил не лучший период , слившись нескольким соперникам. Однако вернуться на более привычную сторону (победную) парни Кифа должны в игре со слабым «Чикаго».

Ставка

Игонда «Блэкхокс» тащат очки в играх с равными по силе командами или выстреливают редкими сенсациями, но «Мэйпл Лифс» на голову выше тех, у кого команда из Иллинойса недавно отбирала баллы. Наши прогноз и ставка — «Торонто» победит + ТБ 5.5 за 2.40.