ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Марсель»Ноль ударов в створ. «Локо» четвертый год подряд финишировал последним Александр СелиховВсе или ничего. Селихов втащил «Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы Кирилл Капризов занимает пятое место в списке бомбардиров НХЛНХЛ. «Миннесота» обыграла «Сан-Хосе», Капризов набрал два очка, «Тампа» победила «Торонто»
  • 14:35
    • Матч ЦСКА и тульского «Арсенал» находится под угрозой срыва
  • 13:58
    • Стал известен состав сборной России на этапе Кубка мира в Давосе
  • 10:07
    • «Юта» разгромила «Филадельфию», «Лейкерс» проиграли «Мемфису» , Леброн оформил 100-й трипл-дабл в карьере
    Все новости спорта

    «Торонто» легко вынесет «Чикаго» при родной публике?

    «Торонто» — «Чикаго». Прогноз и ставка (к. 2.40) на хоккейный матч НХЛ 12 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Торонто Мэйпл Лифс Прогнозы на Чикаго Блэкхоукс
    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Чикаго»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алекс Стивенс
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 12 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 12 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Торонто — Чикаго

  • 1
  • 1.72
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
    •

    «Торонто»

    Канадца из Онтарио провела в чемпионате 28 матчей и взяла в них 38 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «листочки» замыкают первую тройку.

    Еще недавно «Торонто» был непобедим. В пяти матчах кряду он вынес всех своих соперников. В этой линии «Мэйпл Лифс» забивали по 4+ гола в четырех поединках.

    Накрылась серия канадцев в Сент-Поле, где гости из Онтарио слились «Миннесоте» в зарубе буллитов (3:4 Б). Затем команда Шелдона Кифа вернулась на родину. Но в первом же матче после возвращения она слилась «Виннипегу» (3:6).

    Все прогнозы на НХЛ

    Два последних поединка «Торонто» провел на «Скотиабанк Арене». При любимых болельщиках «Мэйпл Лифс» сумели переиграть «Коламбус» (5:4), а позже — не выдержали давления «Тампы-Бэй» (2:5).

    «Чикаго»

    Ребята из Иллинойса сыграли в 26 матчах и затащили 22 очка. В турнирном рейтинге Центрального дивизиона они по-прежнему барахтаются на седьмой позиции.

    На данном этапе сезона «Чикаго» чередует победы поражениями. Зимой результативные скачки «Блэкхокс» начались в столице Штатов, где был обыгран «Вашингтон» (4:3 Б).

  • НХЛ. «Миннесота» обыграла «Сан-Хосе», Капризов набрал два очка, «Тампа» победила «Торонто»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 декабря
  • Сегодня

    • После сенсации на «Кэпитал Уан Арене» команда Дерека Кинга отправилась на два матча в Нью-Йорк. В «Большом яблоке», «ястребы» слились «Рейнджерс» (2:3) и переиграли «Айлендерс» (3:2 Б).

    Спустя несколько дней «Чикаго» снова встретился с «рейнджерами», но в родных стенах. На своей территории «Би-Хокс» были раздавлены (2:6). В последней встрече парни Кинга прибили «Монреаль» (2:0).

    Коэффициенты

    В домашней игре кэф на победу «Торонто» — 1.73, на ничью букмекеры дают котировки 4.94, а на победу «Чикаго» — 4.08.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз

    После сильного отрезка «Торонто» пережил не лучший период, слившись нескольким соперникам. Однако вернуться на более привычную сторону (победную) парни Кифа должны в игре со слабым «Чикаго».

    Ставка

    Игонда «Блэкхокс» тащат очки в играх с равными по силе командами или выстреливают редкими сенсациями, но «Мэйпл Лифс» на голову выше тех, у кого команда из Иллинойса недавно отбирала баллы. Наши прогноз и ставка — «Торонто» победит + ТБ 5.5 за 2.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Металлург Мг — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Мариуполь — Днепр-1
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Северсталь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Локомотив — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Кёльн — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Дженоа — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нант — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Мальорка — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Брентфорд — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  8.23
  • Экспресс дня 10 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Вашингтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Баффало — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Атланта — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Торонто» — «Чикаго»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 12.12.2021. Прогнозы на хоккей. «Торонто» легко вынесет «Чикаго» при родной публике?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры