В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «Энтерпрайз-Центре» 8 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Сент-Луис» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Луис»

В 24 матчах парни из Миссури взяли 28 очков, что делает их третьими в Центральном дивизионе. От лидирующей «Миннесоты» «Блюз» успел отодвинуться на 7 пунктов.

Четыре матча из шести предыдущих «Сент-Луис» провел на выезде. В каждом гостевом поединке «музыканты» проиграли. Первая такая потеря состоялась в Мичигане, где команда пострадала от «Детройта» (2:4).

Позже парни Крейга Бербуи провалили встречу с «Чикаго» (2:3 ОТ). Затем «Сент-Луису» удалось выхватить пару побед не своем льду в играх с «Коламбусом» (6:3) и «Тампой» (4:3 Б).

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После домашнего матча против «Лайтнинг» «Сент-Луис» встретился с командой Купера на «Амали Арене». Там «музыкантам» прилетела ответочка (2:4). В последней встрече «Блюз» уступил «Флориде» (3:4 Б).

«Флорида»

Хоккеисты из Санрайза провели 24 встречи и заработали 37 очков. На данный момент «коты» возглавляют Атлантический дивизион с отрывом в 1 балл от «Торонто», который скатал 26 поединков.

Восемь матчей из девяти последних с участием «Флориды» состоялись на ее территории. А в период с 17 по 25 ноября «Пантерз» и вовсе отпраздновали 4 подряд победы.

Неплохая серия команды Эндрю Брюнетта накрылась в редком гостевом матче, в котором «коты» слились «Вашингтону» (3:4), после чего дома «Флорида» умудрилась проиграть «Сиэтлу» (1:4).

Забыв о поединке с «Кракеном», парни из Санрайза поучаствовали еще в трех встречах на своем льду, где они переиграли «Вашингтон» (5:4), «Баффало» (7:4) и «Сент-Луис» (4:3 Б).

Коэффициенты

Во второй стыковой игре с «Пантерз» победа «Сент-Луиса» оценивается в 2.50, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.08, а на победу «Флориды» — 2.63.

Прогноз

Ко второму очному матчу соперники подходят с рядом кадровых потерь из-за травм или болезни. Но при этом «Флорида» справляется и без отсутствующих хоккеистов , чего нельзя сказать про «Сент-Луис», у которого была беда с гостевыми поединками.

Ставка

В Миссури парни Брюнетта проведут такой же уверенный матч, как и дома, и не отдадут хозяевам победу. Наши прогноз и ставка — «Флорида» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.20.