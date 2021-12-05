В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 5 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

Сыграв в 23 матчах, парни из Сент-Пола получили 33 очка, чего им хватает не только для лидерства на Западе, но и для уверенного первого места в Центральном дивизионе с отрывом от второй команды на 5 пунктов.

В начале 20-х чисел ноября «Миннесота» отправилась в путешествие во Флориду. Однако ее гостевые приключения в упомянутом штате обернулись двумя потерями баллов.

Сперва «Минни» проиграла «Пантерз» (4:5), а затем — получила разряд от «Лайтнинг» (4:5 Б). Но после игры с «Тампой-Бэй» ребята Дина Эвансона больше никому не позволяли себя обойти.

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В Ньюарке «Миннесота» вырвала победу у «Нью-Джерси» (3:2 Б), после чего в «Эксел Энерджи Центре» хозяева припечатали «Виннипег» (7:1), ответили «Тампе-Бэй» (4:2), разгромили «Аризону» (5:2) и снова обидели «Джерси» (5:2).

«Торонто»

Канадская банда из Онтарио оформила 35 баллов в 24 поединках регулярки. В таблице Атлантического дивизиона она идет второй, уступая соседям сверху по дополнительной стате.

В период с 11 по 19 ноября «Торонто» вынес пять соперников, а затем вынужден был взять паузу в своей беспроигрышной серии. Ненадолго остановиться «Мэйпл Лифс» вынудил «Питтсбург» (0:2).

Однако после поединка с «Пингвинз» подопечные Шелдона Кифа быстренько вернулись к победам. Помогли им в этом «Айлендерс» 22 ноября (3:0).

После разгрома в Нью-Йорке «Торонто» в Калифорнии припечатал «Лос-Анджелес» (6:2), «Сан-Хосе» (4:1) и «Анахайм» (5:1). Вернувшись в Канаду, «листочки» морально уничтожили «Колорадо» (8:3).

Прогноз и ставка

Победа «Миннесоты» в родных стенах оценивается в 2.41, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.56, а на победу «Торонто» — 2.55.

Парни Дина Эвансона продолжают крушить соперников . В трех встречах из четырех предыдущих в «Эксел Энерджи Центре» местной публике посчастливилось увидеть 7+ голов.

От зарубы с «Торонто», который тоже способен сверкнуть яркой атакой, вполне логично ждать очередного «верха». Наши прогноз и ставка — тотал больше 6 за 1.98.