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    Сможет ли «Вашингтон» продлить свою серию побед?

    «Флорида» — «Вашингтон». Прогноз и ставка (к. 2.02) на хоккейный матч НХЛ 1 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Флориду Пантерз Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Вашингтон»
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    Даниэль Спронг
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «FLA Live Арене» 1 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Флорида» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 01 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Флорида — Вашингтон

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  • 2.25
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Флорида»

    В 21 игре парням из Санрайза удалось набрать 31 очко. А в турнирной таблице Атлетического дивизиона команда подвинулась на второе место, пропустив на 2 пункта «Торонто».

    В первой половине ноября «Флориду» будто подменили. «Пантерз» потерпели четыре подряд поражения на выезде. Случилось это в матчах с «Рейнджерс» (3:4), «Нью-Джерси» (3:7), «Питтсбургом» (2:3 Б) и «Тампой» (2:3 ОТ).

    Но после провального дерби Флориды парни Эндрю Брюнетта оклемались и бахнули четыре победы. «Коты» прихлопнули «Айлендерс» (6:1), «Нью-Джерси» (4:1), «Миннесоту» (5:4) и «Филадельфию» (2:1 ОТ).

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    После встречи с «Флайерз» на «Флориду» снова посыпались проблемы. Сперва «Пантерз» проиграли «Вашингтону» (3:4), а затем они были съедены «Кракеном» (1:4).

    «Вашингтон»

    Хоккеисты из Вашингтона провели 22 встречи, в которых взяли 33 очка. В Столичном дивизионе «Кэпиталз» выбились в лидеры, обойдя прямого конкурента на 2 балла. Правда, у второй «Каролины» лежит парочка матчей в запасе.

    Во второй половине октября «Вашингтон» вынужден был покинуть родину Белого дома на четыре игры. На выезде «Кэпс» оформили две победы и дважды потеряли очки.

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    • Сперва в Калифорнии парни Питера Лавиолетта уступили «Анахайму» (2:3 ОТ), а затем в том же штате обыграли «Лос-Анджелес» (2:0) и «Сан-Хосе» (4:0). Еще в одном поединке на чужбине «Кэпиталз» пострадали от «Сиэтла» (2:5).

    Два следующих матча «Вашингтон» провел на «Кэпитал Уан Арене», где припечатал «Монреаль» (6:3) и «Флориду» (4:3). В последней игре, прошедшей в Роли, столичные гости расстроили «Каролину» (4:2).

    Прогноз и ставка

    Победу «Флориды» букмекеры предлагают взять за 2.30, ничья оценивается в 4.66, а победа «Вашингтона» — в 2.65.

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    Перед очной встречей с «Кэпиталз» «Флорида» успела крупно проиграть «Сиэтлу» — одному из слабейших представителей Запада. А до этого «Пантерз» уступили как раз столичной команде.

    Парни Лавиолетта же сейчас находятся в потрясающей форме, поэтому в Санрайзе они готовы затащить очередной сложный поединок. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» победит в матче за 2.02.

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    «Флорида» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 01.12.2021. Прогнозы на хоккей. Сможет ли «Вашингтон» продлить свою серию побед?
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