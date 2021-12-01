В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «FLA Live Арене» 1 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Флорида» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

В 21 игре парням из Санрайза удалось набрать 31 очко. А в турнирной таблице Атлетического дивизиона команда подвинулась на второе место, пропустив на 2 пункта «Торонто».

В первой половине ноября «Флориду» будто подменили. «Пантерз» потерпели четыре подряд поражения на выезде. Случилось это в матчах с «Рейнджерс» (3:4), «Нью-Джерси» (3:7), «Питтсбургом» (2:3 Б) и «Тампой» (2:3 ОТ).

Но после провального дерби Флориды парни Эндрю Брюнетта оклемались и бахнули четыре победы. «Коты» прихлопнули «Айлендерс» (6:1), «Нью-Джерси» (4:1), «Миннесоту» (5:4) и «Филадельфию» (2:1 ОТ).

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После встречи с «Флайерз» на «Флориду» снова посыпались проблемы. Сперва «Пантерз» проиграли «Вашингтону» (3:4), а затем они были съедены «Кракеном» (1:4).

«Вашингтон»

Хоккеисты из Вашингтона провели 22 встречи, в которых взяли 33 очка. В Столичном дивизионе «Кэпиталз» выбились в лидеры, обойдя прямого конкурента на 2 балла. Правда, у второй «Каролины» лежит парочка матчей в запасе.

Во второй половине октября «Вашингтон» вынужден был покинуть родину Белого дома на четыре игры. На выезде «Кэпс» оформили две победы и дважды потеряли очки.

Сперва в Калифорнии парни Питера Лавиолетта уступили «Анахайму» (2:3 ОТ), а затем в том же штате обыграли «Лос-Анджелес» (2:0) и «Сан-Хосе» (4:0). Еще в одном поединке на чужбине «Кэпиталз» пострадали от «Сиэтла» (2:5).

Два следующих матча «Вашингтон» провел на «Кэпитал Уан Арене», где припечатал «Монреаль» (6:3) и «Флориду» (4:3). В последней игре, прошедшей в Роли, столичные гости расстроили «Каролину» (4:2).

Прогноз и ставка

Победу «Флориды» букмекеры предлагают взять за 2.30, ничья оценивается в 4.66, а победа «Вашингтона» — в 2.65.

Перед очной встречей с «Кэпиталз» «Флорида» успела крупно проиграть «Сиэтлу» — одному из слабейших представителей Запада. А до этого «Пантерз» уступили как раз столичной команде.

Парни Лавиолетта же сейчас находятся в потрясающей форме, поэтому в Санрайзе они готовы затащить очередной сложный поединок. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» победит в матче за 2.02.