Коэффициенты на матч Флорида — Вашингтон
«Флорида»
В 21 игре парням из Санрайза удалось набрать 31 очко. А в турнирной таблице Атлетического дивизиона команда подвинулась на второе место, пропустив на 2 пункта «Торонто».
В первой половине ноября «Флориду» будто подменили. «Пантерз» потерпели четыре подряд поражения на выезде. Случилось это в матчах с «Рейнджерс» (3:4), «Нью-Джерси» (3:7), «Питтсбургом» (2:3 Б) и «Тампой» (2:3 ОТ).
Но после провального дерби Флориды парни Эндрю Брюнетта оклемались и бахнули четыре победы. «Коты» прихлопнули «Айлендерс» (6:1), «Нью-Джерси» (4:1), «Миннесоту» (5:4) и «Филадельфию» (2:1 ОТ).
После встречи с «Флайерз» на «Флориду» снова посыпались проблемы. Сперва «Пантерз» проиграли «Вашингтону» (3:4), а затем они были съедены «Кракеном» (1:4).
«Вашингтон»
Хоккеисты из Вашингтона провели 22 встречи, в которых взяли 33 очка. В Столичном дивизионе «Кэпиталз» выбились в лидеры, обойдя прямого конкурента на 2 балла. Правда, у второй «Каролины» лежит парочка матчей в запасе.
Во второй половине октября «Вашингтон» вынужден был покинуть родину Белого дома на четыре игры. На выезде «Кэпс» оформили две победы и дважды потеряли очки.
Сперва в Калифорнии парни Питера Лавиолетта уступили «Анахайму» (2:3 ОТ), а затем в том же штате обыграли «Лос-Анджелес» (2:0) и «Сан-Хосе» (4:0). Еще в одном поединке на чужбине «Кэпиталз» пострадали от «Сиэтла» (2:5).
Два следующих матча «Вашингтон» провел на «Кэпитал Уан Арене», где припечатал «Монреаль» (6:3) и «Флориду» (4:3). В последней игре, прошедшей в Роли, столичные гости расстроили «Каролину» (4:2).
Прогноз и ставка
Победу «Флориды» букмекеры предлагают взять за 2.30, ничья оценивается в 4.66, а победа «Вашингтона» — в 2.65.
Перед очной встречей с «Кэпиталз»
Парни Лавиолетта же сейчас находятся в потрясающей форме, поэтому в Санрайзе они готовы затащить очередной сложный поединок. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» победит в матче за 2.02.