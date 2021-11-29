В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 29 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

Клуб из Ньюарка провел 18 матчей, в которых взял 20 очков. В таблице Столичного дивизиона «Девс» занимают шестое место и опережает «Филадельфию» по дополнительной статистике.

В первой половине ноября у «Нью-Джерси» был лучший период в сезоне, в ходе которого он оформил три победы подряд. Случилось такое чудо в играх с «Сан-Хосе» (3:2 Б), «Флоридой» (7:3) и «Айлендерс» (4:0).

Но после неплохого отрезка на «дьяволов» массово посыпались поражения. В домашнем матче 13 ноября парни Линди Раффа были раздавлены «Бостоном» (2:5), а на выезде «Девилз» уступили «Рейнджерс» (3:4 Б) и «Флориде» (1:4).

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Еще одну победу «Нью-Джерси» сделали на «Амали Арене», где сенсационно одолели «Тампу» (5:3). В последних двух встречах ребята из Ньюарка уступили «Миннесоте» (2:3 Б) и «Нэшвиллу» (2:4).

«Филадельфия»

Хоккеисты из Пенсильвании затащили 20 очков в 19 матчах, а в зачете Столичного дивизиона они занимают седьмое место. От ближайшей плей-офф ячейки оранжевые отстают на 4 пункта.

В игре 17 ноября «Филадельфия» в «Веллс Фарго Центре» разделалась с лидером Западной конференции — «Калгари» (2:1 ОТ). Однако встреча с «Флеймз» была последней на данный момент, в которой «Флайерз» расстраивали соперников.

После зарубы с канадским топом парни Алена Виньо скатали еще пять поединков и во всех проиграли. Началась серия потерь с матча против «Тампы-Бэй» (3:4 Б).

Затем дома «Филадельфия» крупно влетела «Бостону» (2:5), а позже снова получила сполна от «Тампы» (0:4). В последних встречах команда Виньо была слабее «Флориды» (1:2 ОТ) и «Каролины» (3:6).

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры одинаково верят как в «Нью-Джерси», так и в «Филадельфию», оценивая их победы в 2.56. На ничью дается коэффициент 4.06.

К очной встрече команды подходят с грустной турнирной статистикой, поэтому мотивация хлопнуть соперника будет у каждой стороны .

Несмотря на равные расклады, кажется, что парни Алена Виньо смогут затащить игру в Ньюарке. Наши прогноз и ставка «Филадельфия» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.24.