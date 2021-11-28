В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 28 ноября. Начало встречи — в 14:00 мск. «Спартак» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Красно-белая команда заработала 36 очков в 33 матчах. В турнирной таблице Западной конференции ей удалось подняться на седьмую позицию, опередив минское «Динамо» по дополнительным показателям.

В начале ноября «Спартак» на выезде успел прихлопнуть одного из мощнейших соперников Запада — СКА (2:1 ОТ), после чего на клуб посыпалась очередная серия поражений.

В трех следующих матчах парни Бориса Миронова оставили зрителей на «Мегаспорт Арене» с грустными эмоциями, поскольку они проиграли «Динамо» Минск (3:4 ОТ), «Сибири» (0:3) и «Ак Барсу» (0:1).

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В четвертом домашнем поединке «Спартак» наконец-то отпраздновал победу, разгромив «Барыс» (5:2). В трех последних встречах красно-белые переиграли (4:2) и слились «Йокериту» (1:6), а также припечатали «Куньлунь» (6:4).

«Динамо» Москва

Динамовцы провели в регулярке 32 встречи, в которых отняли у соперников 44 очка. В турнирной таблице Западной конференции команда закрепилась на второй строчке, отстав от первого «Йокерита» всего на 1 балл.

В игре 5 ноября «Динамо» Москва на «ВТБ Арене» зачем-то отдало очки «Амуру» (0:1). Однако то поражение в начале месяца является на данный момент последним в регулярке.

После встречи с гостями из Хабаровска подопечные Алексея Кудашова оформили 6-матчевую беспроигрышную серию. Неуступчивой команда стала в поединке с «Авангардом» (3:1).

Затем столичные парни успели прибить «Йокерит» (3:1) и вырвать победу у ЦСКА (3:2 Б). Еще в трех матчах дома динамовцы разделались с «Салаватом» (3:1), «Куньлунем» (4:1), а также перебили «Трактор» (7:6 ОТ).

Прогноз и ставка

Букмекеры не очень верят в «Спартак», оценивая его победу в 2.77. На «Динамо» они предлагают загрузить за 2.33, а на ничью — за 4.24.

К матчу с красно-белыми динамовцы подходят с серией побед , которую заканчивать на «Мегаспорт Арене» они не планируют.

В трех последних очных боях сине-белые выиграли и забили по 6 голов в каждом поединке. И даже недавние победы «Спартака» никак не обнадеживают команду Миронова. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит за 2.33.