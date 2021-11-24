В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» 24 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск. «Калгари» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Калгари»

Канадский клуб из Альберты в 19 встречах завоевал 27 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона он находится на первом месте, опережая другой клуб из этой же провинции на 1 балл.

После крупной победы над «Рейнджерс» 7 ноября (6:0) «Калгари» пережил самую большую для себя в текущем сезоне серию поражений. Она состояла из трех матчей.

В ходе цепочки потерь подопечные Дэррила Саттера уступили «Сан-Хосе» (1:4), «Монреалю» (2:4) и «Торонто» (1:2 ОТ), а прервать череду неудач «Флеймз» удалось в поединке с «Оттавой» (4:0).

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После разгрома «сенаторов» «Калгари» в Пенсильвании проиграл «Филадельфии» (1:2 ОТ). Но зато в трех последних матчах команда Саттера разгромила «Баффало» (5:0), «Айлендерс» (5:2) и «Бостон» (4:0).

«Чикаго»

Парни из Иллинойса провели в регулярном чемпионате 18 матчей и заработали в них 14 баллов. В турнирной таблице Центрального дивизиона «Би-Хокс» занимают седьмую позицию.

В матче 6 ноября «Чикаго» потерпел разгромное поражение от «Виннипега» (1:5), ставшее 11-м в 12 встречах сезона. После этого у «Блэкхокс» сменился менеджер.

Сейчас командой руководит Дерек Кинг, с которым «ястребам» удалось оформить пять побед в шести встречах. В первой его игре парни из Иллинойса прихлопнули «Нэшвилл» (2:1 ОТ).

После матча с «Предаторз» «Чикаго» переиграл «Питтсбург» (3:2 Б), «Аризону» (2:1) и «Сиэтл» (4:2). Единственную осечку при новом тренере «Би-Хокс» допустили в поединке с «Эдмонтоном» (2:5), после чего они оформили победу над «Ванкувером» (1:0).

Прогноз и ставка

Победа «Калгари» оценивается в 2.22, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.06, а на победу «Чикаго» — 3.03.

При новом менеджере «Блэкхокс» проиграли всего в одном матче из шести , однако в поединке 24 числа они также рискуют остаться ни с чем, учитывая форму «Калгари».

Канадская команда снова начала громить соперников, благодаря чему она выбилась в лидеры Запада. Сливаться «Чикаго» при родных фанатах «Флеймз» не захотят. Наши прогноз и ставка — победа «Калгари» за 2.22.