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    «Витязь» снова потеряет очки в домашней встрече?

    «Витязь» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставка (к. 2.28) на хоккейный матч КХЛ 18 ноября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Витязь Прогнозы на Салават Юлаев
    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Салават Юлаев»
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    Вячеслав Лещенко
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на арене «Витязь» 18 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Витязь» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 18 Ноября 2021 года
    Витязь
  • Подольск
    •  Витязь 19:30 Салават Юлаев Салават Юлаев
  • Уфа
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    Коэффициенты на матч
  • 1
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  • 4.25
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  • Ставка!
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    «Витязь»

    В 28 встречах регулярного чемпионата ребята из Подольска смогли заработать всего 22 очка. В зачете Западной конференции команда застряла на последнем месте.

    В конце прошлого месяца «Витязь» пережил три подряд поражения в основное время. Неприятный стрик начался для «богатырей» с домашнего поединка против «Сочи» (1:3).

    Далее в Екатеринбурге парни Юрия Бабенко крупно влетели «Автомобилисту» (2:5), а затем в Магнитогорске они не смогли справиться с «Металлургом» Мг (1:2).

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    Свои выступления в ноябре «Витязь» начал с победы над «Трактором» (4:2). А в трех последних встречах ребята из Подольска проиграли ЦСКА (5:6 Б), «Адмиралу» (0:1 Б) и «Авангарду» (0:3).

    «Салават Юлаев»

    В копилке уфимской команды спрятаны 40 очков, которые она затащила в 29 встречах регулярки. А в таблице Восточной конференции зеленые замыкают первую тройку.

    В период с 17 по 24 октября «Салават Юлаев» выстрелил четырьмя подряд победами, после чего он дважды проиграл. Уступили «юлаевцы» «Северстали» (2:3) и «Авангарду» (1:2).

    В последнем октябрьском поединке подопечные Томи Ламсы одержали верх над московским «Динамо» (5:3), а 3 ноября уфимская банда прихлопнула «Амур» (3:2).

    Далее «Салават Юлаев» влетел «Авангарду» (2:4) и схлопотал технарь из-за несостоявшейся встречи с «Трактором». В последнем матче «юлаевцы» разобрались с «Торпедо» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Витязя» оценивается в 3.20, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.34, а на победу «Салавата Юлаева» — 1.95.

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    Вот уже в четырех встречах кряду на своей территории «богатыри» не могут никого переиграть. Трижды парни из Подольска пропустили 3+ шайбы.

    Команде Томи Ламсы сейчас нужны очки в каждой подобной игре, поскольку их позиция в тройке лидеров Востока уже не такая надежная. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит + ТБ 3.5 за 2.28.

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    «Витязь» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 18.11.2021. Прогнозы на хоккей. «Витязь» снова потеряет очки в домашней встрече?
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