«Витязь»
В 28 встречах регулярного чемпионата ребята из Подольска смогли заработать всего 22 очка. В зачете Западной конференции команда застряла на последнем месте.
В конце прошлого месяца «Витязь» пережил три подряд поражения в основное время. Неприятный стрик начался для «богатырей» с домашнего поединка против «Сочи» (1:3).
Далее в Екатеринбурге парни Юрия Бабенко крупно влетели «Автомобилисту» (2:5), а затем в Магнитогорске они не смогли справиться с «Металлургом» Мг (1:2).
Свои выступления в ноябре «Витязь» начал с победы над «Трактором» (4:2). А в трех последних встречах ребята из Подольска проиграли ЦСКА (5:6 Б), «Адмиралу» (0:1 Б) и «Авангарду» (0:3).
«Салават Юлаев»
В копилке уфимской команды спрятаны 40 очков, которые она затащила в 29 встречах регулярки. А в таблице Восточной конференции зеленые замыкают первую тройку.
В период с 17 по 24 октября «Салават Юлаев» выстрелил четырьмя подряд победами, после чего он дважды проиграл. Уступили «юлаевцы» «Северстали» (2:3) и «Авангарду» (1:2).
В последнем октябрьском поединке подопечные Томи Ламсы одержали верх над московским «Динамо» (5:3), а 3 ноября уфимская банда прихлопнула «Амур» (3:2).
Далее «Салават Юлаев» влетел «Авангарду» (2:4) и схлопотал технарь из-за несостоявшейся встречи с «Трактором». В последнем матче «юлаевцы» разобрались с «Торпедо» (2:0).
Прогноз и ставка
Победа «Витязя» оценивается в 3.20, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.34, а на победу «Салавата Юлаева» — 1.95.
Вот уже в четырех встречах кряду на своей территории
Команде Томи Ламсы сейчас нужны очки в каждой подобной игре, поскольку их позиция в тройке лидеров Востока уже не такая надежная. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит + ТБ 3.5 за 2.28.