В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на арене «Витязь» 18 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Витязь» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витязь»

В 28 встречах регулярного чемпионата ребята из Подольска смогли заработать всего 22 очка. В зачете Западной конференции команда застряла на последнем месте.

В конце прошлого месяца «Витязь» пережил три подряд поражения в основное время. Неприятный стрик начался для «богатырей» с домашнего поединка против «Сочи» (1:3).

Далее в Екатеринбурге парни Юрия Бабенко крупно влетели «Автомобилисту» (2:5), а затем в Магнитогорске они не смогли справиться с «Металлургом» Мг (1:2).

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Свои выступления в ноябре «Витязь» начал с победы над «Трактором» (4:2). А в трех последних встречах ребята из Подольска проиграли ЦСКА (5:6 Б), «Адмиралу» (0:1 Б) и «Авангарду» (0:3).

«Салават Юлаев»

В копилке уфимской команды спрятаны 40 очков, которые она затащила в 29 встречах регулярки. А в таблице Восточной конференции зеленые замыкают первую тройку.

В период с 17 по 24 октября «Салават Юлаев» выстрелил четырьмя подряд победами, после чего он дважды проиграл. Уступили «юлаевцы» «Северстали» (2:3) и «Авангарду» (1:2).

В последнем октябрьском поединке подопечные Томи Ламсы одержали верх над московским «Динамо» (5:3), а 3 ноября уфимская банда прихлопнула «Амур» (3:2).

Далее «Салават Юлаев» влетел «Авангарду» (2:4) и схлопотал технарь из-за несостоявшейся встречи с «Трактором». В последнем матче «юлаевцы» разобрались с «Торпедо» (2:0).

Прогноз и ставка

Победа «Витязя» оценивается в 3.20, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.34, а на победу «Салавата Юлаева» — 1.95.

Вот уже в четырех встречах кряду на своей территории «богатыри» не могут никого переиграть . Трижды парни из Подольска пропустили 3+ шайбы.

Команде Томи Ламсы сейчас нужны очки в каждой подобной игре, поскольку их позиция в тройке лидеров Востока уже не такая надежная. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит + ТБ 3.5 за 2.28.