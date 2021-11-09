В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 9 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

Приняв участие в 11 матчах, команда из столицы Штатов заработала 14 очков, а в турнирной таблице Восточной конференции она занимает восьмое место.

На данном этапе сезона в статистике «Вашингтона» больше проигранных поединков — 6. При этом в недавних пяти встречах «Кэпс» уступили четырежды.

В одной из таких игр подопечные Питера Лавиолетта слились «Детройту» (2:3 ОТ). А после победы над «Аризоной» (2:0) столичный клуб пережил еще три неудачи.

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Отправились во Флориду, «Вашингтон» потерпел поражения от «Тампы-Бэй» (2:3) и «Пантерз» (4:5 ОТ). А в родных стенах «Кэпс» не справились с «Филадельфией» (1:2).

«Баффало»

Хоккейный клуб из Буффало, Нью-Йорк, провел в чемпионате 11 встреч и завоевал 12 баллов. В зачете Восточной конференции он идет 11-м.

После неплохого начала сезона с тремя победами на старте «Баффало» посыпался. В восьми других встречах «Себс» потерпели шесть поражений.

В паре матчей подопечные Дона Гранато уступили «Бостону» (1:4) и «Нью-Джерси» (1:2 ОТ). Затем были победы над «Тампой» (5:1) и «Анахаймом» (4:3 ОТ).

В трех следующих гостевых играх «клинки» не смогли справиться с «Лос-Анджелесом» (2:3), «Сан-Хосе» (3:5) и «Сиэтлом» (2:5). На своей территории «Баффало» успел слиться «Детройту» (3:4 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Вашингтона» оценивается в 1.72, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.38, а на победу «Баффало» — 4.60.

В текущем сезоне «Баффало» пока не застрял на дне таблицы Востока, но при этом с игрой в обороне у «Сейбрз» беда, команда много пропускает .

«Кэпс» в защите выглядят еще хуже, но зато в атаке они точно мощнее их будущего соперника. Поэтому наши прогноз и ставка — «Вашингтон» победит + ТБ 5.5 за 2.32.