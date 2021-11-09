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    «Флорида» положит в сетку «Рейнджерс» полную пачку?

    «Рейнджерс» — «Флорида». Прогноз и ставка (к. 2.28) на хоккейный матч НХЛ 9 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Флорида»
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    Оуэн Типпетт
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Флориду». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 9 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 09 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.50
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
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    «Рейнджерс»

    Ребята с Манхэттена успели сыграть в 12 поединках, в которых заработали 15 баллов. В зачете Восточной конференции «рейнджеры» идут четвертыми.

    В начале этого сезона «Рейнджерс» потерпели два поражения, после чего выдали серию из четырех побед. Прервалась удачная их цепочка в матче с «Калгари» (1:5).

    После встречи с «Флеймз» подопечные Жерара Галлана успели провести еще пять поединков. Сперва команда из Нью-Йорка разделалась с «Коламбусом» (4:0) и «Сиэтлом» (3:1).

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    А после игры с «Кракеном» «Рейнджерс» трижды потеряли очки в Канаде. «Синерубашечники» уступили «Ванкуверу» (2:3 ОТ), «Эдмонтону» (5:6 ОТ) и «Калгари» (0:6).

    «Флорида»

    Команда из Санрайза провела в регулярке 11 матчей и затащила в них 21 очко. В турнирной таблице Восточной конференции она закрепила за собой первую позицию.

    В текущем сезоне «Флорида» проиграла лишь в одном поединке, а в начале регулярки она выдала 8-матчевую серию побед, стартовавшую с игр против «Питтсбурга» (5:4 ОТ) и «Айлендерс» (5:1).

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    • Затем «Пантерз» взяли верх над «Тампой-Бэй» (4:1). «Колорадо» (4:1), «Филадельфией» (4:2), «Аризоной» (5:3), «Бостоном» (4:1) и «Детройтом» (3:2 ОТ).

    В первой встрече под руководством нового тренера Эндрю Брюнетта «Флорида» уступила «Бостону» (2:3 Б). А в двух последних матчах «коты» разобрались с «Вашингтоном» (5:4 ОТ) и «Каролиной» (5:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Рейнджерс» оценивается в 2.58, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.96, а на победу «Флориды» — 2.47.

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    В трех последних матчах «рейнджеры» потеряли очки, при этом в паре игр они пропускали минимум 5 голов за 60 минут.

    У команды Галлана не все идеально в защите, а в противостоянии с самым результативным клубом Востока это может стать серьезной проблемой. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Флориды» больше 3 за 2.28.

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    «Рейнджерс» — «Флорида»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 09.11.2021. Прогнозы на хоккей. «Флорида» положит в сетку «Рейнджерс» полную пачку?
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