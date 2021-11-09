В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Флориду». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 9 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

Ребята с Манхэттена успели сыграть в 12 поединках, в которых заработали 15 баллов. В зачете Восточной конференции «рейнджеры» идут четвертыми.

В начале этого сезона «Рейнджерс» потерпели два поражения, после чего выдали серию из четырех побед. Прервалась удачная их цепочка в матче с «Калгари» (1:5).

После встречи с «Флеймз» подопечные Жерара Галлана успели провести еще пять поединков. Сперва команда из Нью-Йорка разделалась с «Коламбусом» (4:0) и «Сиэтлом» (3:1).

Все прогнозы на НХЛ

А после игры с «Кракеном» «Рейнджерс» трижды потеряли очки в Канаде. «Синерубашечники» уступили «Ванкуверу» (2:3 ОТ), «Эдмонтону» (5:6 ОТ) и «Калгари» (0:6).

«Флорида»

Команда из Санрайза провела в регулярке 11 матчей и затащила в них 21 очко. В турнирной таблице Восточной конференции она закрепила за собой первую позицию.

В текущем сезоне «Флорида» проиграла лишь в одном поединке, а в начале регулярки она выдала 8-матчевую серию побед, стартовавшую с игр против «Питтсбурга» (5:4 ОТ) и «Айлендерс» (5:1).

Затем «Пантерз» взяли верх над «Тампой-Бэй» (4:1). «Колорадо» (4:1), «Филадельфией» (4:2), «Аризоной» (5:3), «Бостоном» (4:1) и «Детройтом» (3:2 ОТ).

В первой встрече под руководством нового тренера Эндрю Брюнетта «Флорида» уступила «Бостону» (2:3 Б). А в двух последних матчах «коты» разобрались с «Вашингтоном» (5:4 ОТ) и «Каролиной» (5:2).

Прогноз и ставка

Победа «Рейнджерс» оценивается в 2.58, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.96, а на победу «Флориды» — 2.47.

В трех последних матчах «рейнджеры» потеряли очки , при этом в паре игр они пропускали минимум 5 голов за 60 минут.

У команды Галлана не все идеально в защите, а в противостоянии с самым результативным клубом Востока это может стать серьезной проблемой. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Флориды» больше 3 за 2.28.