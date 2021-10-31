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    Сколько шайб «Детройт» забьет в игре с «Торонто»?

    «Торонто» — «Детройт». Прогноз и ставка (к. 2.02) на хоккейный матч НХЛ 31 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Детройт»
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    «Детройт» в матче с «Чикаго»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 31 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Торонто» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 31 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
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    «Торонто»

    Канадская команда из Онтарио провела в чемпионате 8 матчей и заработала 7 очков. В таблице Восточной конференции она занимает 12-е место.

    В дебютной игре сезона «Торонто» одержал верх над «Монреалем» (2:1), после чего дважды встретился с «Оттавой», в дуэли с которой он уступил (2:3) и оказался сильнее (3:1).

    После матчей с «Сенаторз» подопечные Шелдона Кифа потерпели четыре подряд поражения. В ходе неприятной полосы «Мэйпл Лифс» дома уступили «Рейнджерс» (1:2 ОТ) и «Сан-Хосе» (3:5).

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    А в гостях «Торонто» крупно проиграл «Питтсбургу» (1:7) и «Каролине» (1:4). В своем последнем поединке канадская команда разобралась с «Чикаго» (3:2 ОТ).

    «Детройт»

    Хоккеисты из Мичигана в восьми поединках затащили 10 баллов и оказались шестыми в турнирной таблице Восточной конференции.

    В начале этого сезона «Детройт» на «Литл Сизарс Арене» испытывал на прочность «Тампу», которой сам в итоге проиграл в овертайме (6:7 ОТ).

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    • Но после матча с «Лайтнинг» подопечные Джеффа Блашилла оформили победы над «Ванкувером» (3:1) и «Коламбусом» (4:1). А в играх с «Калгари» (0:3) и «Монреалем» (1:6) «Ред Уингз» остались без очков.

    Первую победу в гостях красно-белые одержали в противостоянии с «Чикаго» (6:3), после которого они хлопнули «Вашингтон» (3:2 ОТ). В последнем матче «Детройт» не справился с «Флоридой» (2:3 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Торонто» оценивается в 1.70, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.15, а на победу «Детройта» — 4.12.

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    В Восточной конференции «Торонто» оказался одним из самых часто пропускающих клубов. При этом «Мэйпл Лифс» проиграли в пяти матчах из восьми.

    Дома канадский клуб встретится не с самым сильным соперником, но на старте регулярки «Ред Уингз» уже приятно удивили многих. В гостях «крылышки» готовы выдать еще одну добротную игру. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Детройта» больше 2.5 за 2.02.

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    «Торонто» — «Детройт»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 31.10.2021. Прогнозы на хоккей. Сколько шайб «Детройт» забьет в игре с «Торонто»?
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