В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 31 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Торонто» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

Канадская команда из Онтарио провела в чемпионате 8 матчей и заработала 7 очков. В таблице Восточной конференции она занимает 12-е место.

В дебютной игре сезона «Торонто» одержал верх над «Монреалем» (2:1), после чего дважды встретился с «Оттавой», в дуэли с которой он уступил (2:3) и оказался сильнее (3:1).

После матчей с «Сенаторз» подопечные Шелдона Кифа потерпели четыре подряд поражения. В ходе неприятной полосы «Мэйпл Лифс» дома уступили «Рейнджерс» (1:2 ОТ) и «Сан-Хосе» (3:5).

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А в гостях «Торонто» крупно проиграл «Питтсбургу» (1:7) и «Каролине» (1:4). В своем последнем поединке канадская команда разобралась с «Чикаго» (3:2 ОТ).

«Детройт»

Хоккеисты из Мичигана в восьми поединках затащили 10 баллов и оказались шестыми в турнирной таблице Восточной конференции.

В начале этого сезона «Детройт» на «Литл Сизарс Арене» испытывал на прочность «Тампу», которой сам в итоге проиграл в овертайме (6:7 ОТ).

Но после матча с «Лайтнинг» подопечные Джеффа Блашилла оформили победы над «Ванкувером» (3:1) и «Коламбусом» (4:1). А в играх с «Калгари» (0:3) и «Монреалем» (1:6) «Ред Уингз» остались без очков.

Первую победу в гостях красно-белые одержали в противостоянии с «Чикаго» (6:3), после которого они хлопнули «Вашингтон» (3:2 ОТ). В последнем матче «Детройт» не справился с «Флоридой» (2:3 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Торонто» оценивается в 1.70, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.15, а на победу «Детройта» — 4.12.

В Восточной конференции «Торонто» оказался одним из самых часто пропускающих клубов. При этом «Мэйпл Лифс» проиграли в пяти матчах из восьми .

Дома канадский клуб встретится не с самым сильным соперником, но на старте регулярки «Ред Уингз» уже приятно удивили многих. В гостях «крылышки» готовы выдать еще одну добротную игру. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Детройта» больше 2.5 за 2.02.