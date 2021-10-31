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    «Локомотив» устроит результативное месиво со «Спартаком»?

    «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставка (к. 2.07) на хоккейный матч КХЛ 31 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Спартак»
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    «Локомотив» в домашней игре с «Куньлунем»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Арене-2000» 31 октября. Начало встречи — в 16:00 мск. «Локомотив» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 31 Октября 2021 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 17:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 4.40
  • Ставка!
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    «Локомотив»

    В 23 матчах сезона ярославская команда заработала 26 очков, что делает ее сейчас седьмой в турнирной таблице Западной конференции.

    С 7 по 10 октября «Локомотив» успел провести четыре поединка и победил в каждом. Обыграли «железнодорожники» «Северсталь» (5:1), «Динамо» Москва (3:1), снова «Северсталь» (2:1 ОТ) и «Куньлунь» (4:3).

    После встречи с «Ред Стар» подопечные Игоря Никитина пережили четыре поражения в пяти играх. В одном из неудачных матчей его команда слилась «Адмиралу» (1:3).

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    Затем «Локомотив» разгромил «Барыс» в Нур-Султане, а позже уступил «Салавату Юлаеву» (3:4 Б) и «Динамо» Москва (1:4). В последнем матче на «Арене-2000» хозяева влетели «Нефтехимику» (1:2 ОТ).

    «Спартак»

    На счету московского клуба также 26 баллов, которые он забрал себе в 23 матчах. В турнирной таблице Западной конференции команда находится на восьмой позиции.

    После серии из трех поражений «Спартак» выдал совершенно противоположный отрезок, оформив пять побед кряду. Путь к такому успеху красно-белые начали прокалывать в противостоянии с «Динамо» Минск (2:1 ОТ).

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    • В следующем поединке подопечные Бориса Миронова затащили дерби с ЦСКА (4:3 ОТ), а затем в Подольске они разгромили «Витязь» (5:2).

    В паре матчей на «Мегаспорт Арене» «Спартак» одержал верх над «Куньлунем» (4:2) и «Торпедо» (5:3). А в последней игре московские парни слились «Сочи» (1:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Локомотива» оценивается в 1.57, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.70, а на победу «Спартака» — 4.86.

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    В последних трех играх «Локо» сдулся, в то время как «Спартак» отпраздновал пять побед в шести предыдущих встречах.

    В Ярославле зрители гарантированно увидят много голов, а победителями из намечающейся результативной перестрелки выйдут хозяева. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.07.

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    «Локомотив» — «Спартак»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 31.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» устроит результативное месиво со «Спартаком»?
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