В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Трактор Арене» 30 октября. Начало встречи — в 15:00 мск. «Трактор» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трактор»

Хоккейная команда из Челябинска провела в регулярке 24 встречи и отобрала у конкурентов 36 очков. В зачете Восточной конференции она занимает вторую строчку.

В первой половине октября «Трактор» порадовал своих фанатов серией из восьми побед, которая закончилась поединком с «Динамо» Москва (5:3).

После встречи со столичными ребятами подопечные Анвара Гатиятулина провели четыре матча, в трех из которых оказались слабее соперников.

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Сперва дома «Трактор» был раздавлен «Салаватом Юлаевым» (1:6) и прибил «Автомобилист» (4:3 Б). В недавних гостевых играх «танкисты» слились «Сибири» (0:2) и «Металлургу» Мг (2:3).

«Ак Барс»

Ребята из Татарстана поучаствовали в 24 матчах и заработали в них 32 балла. В турнирной таблице Восточной конференции этот клуб идет четвертым.

В период с 17 по 22 октября «Ак Барс» трижды сыграл в Казани. На «Татнефть Арене» команда оформила пару побед. В одном из таких поединков «коты» взяли верх над «Амуром» (3:2 ОТ).

В следующем матче в родных стенах подопечные Дмитрия Квартальнова не смогли справиться с «Динамо» Москва (4:5 ОТ), после чего они победили «Авангард» (3:2).

В двух последних на сегодняшний день матчах «Ак Барс» сыграл на чужой территории. В гостях казанцы разделались с «Авто» (3:2) и уступили «Магнитке» (1:3).

Прогноз и ставка

Победа «Трактора» оценивается в 2.34, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.84, а на победу «Ак Барса» — 2.72.

Несмотря на несколько поражений в недавних встречах, челябинская команда по-прежнему демонстрирует добротную игру , которая позволяет ей находиться на втором месте на Востоке.

В противостоянии со сложнейшим соперником из Казани хозяева будут биться за победу, чтобы оторваться от одного из прямых конкурентов за верхние позиции. Наши прогноз и ставка — «Трактор» не проиграет + ТБ 3.5 за 2.13.