В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Трактор». Игра пройдет на арене «Металлург» 26 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

В активе магнитогорской команды 21 сыгранный матч, в котором она завоевала 38 очков. В турнирной таблице Восточной конференции «Магнитка» закрепилась на первом месте.

Первое с 7 сентября поражение «Металлург» Мг пережил совсем недавно. Неделю назад «сталевары» на глазах у родных болельщиков крупно влетели «Салавату Юлаеву» (2:5).

До поединка с уфимцами подопечные Ильи Воробьева выдали шикарную серию из 14 матчей без потерь. А после провала в игре с «юлаевцамм» «лисы» трижды кряду победили.

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Все три матча «Металлург» Мг затащил на чужой территории. В Латвии команда хлопнула рижское «Динамо» (5:4 Б), в городе Хельсинки — «Йокерит» (5:4 ОТ), а в Краснодарском крае — «Сочи» (3:2 Б).

«Трактор»

Челябинцы приняли участие в 23 встречах сезона, заработав за все время 36 баллов. В турнирной таблице Восточной конференции команда является второй.

В период со 2 по 17 октября «Трактор» выдал серию из восьми побед, которая стартовала в домашних играх с «Авангардом» (4:3) и «Йокеритом» (3:2 Б).

Позже подопечные Анвара Гатиятулина по два раза прибили «Амур» (2:0, 5:4) и «Адмирал» (4:3 Б, 4:2). Вернувшись в Челябинск, «танкисты» разделались с «Сочи» (4:2) и «Динамо» Москва (5:3).

Оборвалась серия «Трактора» в домашней игре с «Салаватом Юлаевым» (1:6), после которой «медведи» успели победить «Авто» (4:3 Б) и слиться «Сибири» (0:2).

Прогноз и ставка

Победа «Металлурга» Мг оценивается в 2.05, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.00, а на победу «Трактора» — 3.14.

Бывает так, что эти команды мучаются со своими противниками, но чаще в текущем сезоне они выдают потрясающие матчи с кучей моментов и заброшенных шайб.

От очной зарубы главных клубов Восточной конференции вполне логично ждать «верхового» исхода. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.89.