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    «Чикаго» оформит первую победу в сезоне?

    «Чикаго» — «Детройт». Прогноз и ставка (к. 2.22) на хоккейный матч НХЛ 25 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Детройт»
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    Риз Джонсон
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 25 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Чикаго» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 25 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.40
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Чикаго»

    Хоккейный клуб из Иллинойса успел провести пять матчей, но заработал в них всего 1 балл. В зачете Западной конференции он застрял на 15-м месте.

    В новом сезоне «Чикаго» еще не успел порадовать своих фанатов хотя бы одной победой. В дебютном поединке регулярки «Блэкхок» уступили «Колорадо» (2:4).

    В следующей встрече, прошедшей в Ньюарке, подопечные Джереми Коллитона слились «Нью-Джерси» (3:4 ОТ), а в Пенсильвании «Би-Хокс» пострадали от «Питтсбурга» (2:5).

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    Не помогают пока «Чикаго» и родные трибуны. В «Юнайтед Центре» ребята Джереми Коллитона крупно проиграли «Айлендерс» (1:4) и «Ванкуверу» (1:4).

    «Детройт»

    Хоккеисты из Мичигана также приняли участие в пяти встречах, получив в них 5 очков. В турнирной таблице Восточной конференции команда сейчас 11-я.

    В первом матче сезона «Детройт» принимал «Тампу-Бэй». На радостях от старта регулярки «Ред Уингз» устроили голевую зарубу, в которой в итоге проиграли (6:7 ОТ).

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    • Но пара следующих встреч на «Литл Сизарс Арене» оказалась для красно-белых успешной. Парни Джеффа Блашилла разделались с «Ванкувером» (3:1) и «Коламбусом» (4:1).

    А вот после игры с «Блю Джекетс» «Детройт» в одну калитку влетел «Калгари» (0:3). В последнем матче «Ред Уингз» были разбиты «Монреалем» (1:6).

    Прогноз и ставка

    Победа «Чикаго» оценивается в 2.09, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Детройта» — 3.03.

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    Старт сезона с серии потерь не лучшая возможность заявить о своих амбициях на эту регулярку. Однако в противостоянии с много пропускающим «Детройтом» ситуацию можно начать исправлять.

    Для «Блэкхокс» «Детройт» это равный по силе оппонент, поэтому дома они будут делать все, чтобы провести первую уверенную игру в чемпионате. Наши прогноз и ставка — победа «Чикаго» с форой -1 за 2.22.

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    «Чикаго» — «Детройт»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 25.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Чикаго» оформит первую победу в сезоне?
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