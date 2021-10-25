В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 25 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Чикаго» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

Хоккейный клуб из Иллинойса успел провести пять матчей, но заработал в них всего 1 балл. В зачете Западной конференции он застрял на 15-м месте.

В новом сезоне «Чикаго» еще не успел порадовать своих фанатов хотя бы одной победой. В дебютном поединке регулярки «Блэкхок» уступили «Колорадо» (2:4).

В следующей встрече, прошедшей в Ньюарке, подопечные Джереми Коллитона слились «Нью-Джерси» (3:4 ОТ), а в Пенсильвании «Би-Хокс» пострадали от «Питтсбурга» (2:5).

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Не помогают пока «Чикаго» и родные трибуны. В «Юнайтед Центре» ребята Джереми Коллитона крупно проиграли «Айлендерс» (1:4) и «Ванкуверу» (1:4).

«Детройт»

Хоккеисты из Мичигана также приняли участие в пяти встречах, получив в них 5 очков. В турнирной таблице Восточной конференции команда сейчас 11-я.

В первом матче сезона «Детройт» принимал «Тампу-Бэй». На радостях от старта регулярки «Ред Уингз» устроили голевую зарубу, в которой в итоге проиграли (6:7 ОТ).

Но пара следующих встреч на «Литл Сизарс Арене» оказалась для красно-белых успешной. Парни Джеффа Блашилла разделались с «Ванкувером» (3:1) и «Коламбусом» (4:1).

А вот после игры с «Блю Джекетс» «Детройт» в одну калитку влетел «Калгари» (0:3). В последнем матче «Ред Уингз» были разбиты «Монреалем» (1:6).

Прогноз и ставка

Победа «Чикаго» оценивается в 2.09, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Детройта» — 3.03.

Старт сезона с серии потерь не лучшая возможность заявить о своих амбициях на эту регулярку. Однако в противостоянии с много пропускающим «Детройтом» ситуацию можно начать исправлять.