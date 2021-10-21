В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 21 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Нефтехимик» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

Сыграв в 19 матчах, хоккейный клуб из Нижнекамска внес в свой актив 17 баллов. С такими показателями он занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.

В конце прошлого и начале этого месяца «Нефтехимик» пережил ряд неудач. Серия поражений «волков» началась с их гостевого противостояния с минским «Динамо» (1:3).

В двух следующих встречах на чужой территории подопечные Олега Леонтьева слились «Спартаку» (1:5) и СКА (0:2). А дома «нефтяники» пострадали от «Динамо» Минск (3:4 ОТ) и «Авто» (2:3).

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Затем «Нефтехимик» сумел победить «Йокерит» (6:3). Но после матча с «шутами» команда Леонтьева уступила «Динамо» Рига (3:4) и «Северстали» (5:6 ОТ). В последнем поединке «волки» прибили «Амур» (3:2 Б).

«Динамо» Москва

Столичные ребята поучаствовали в 19 играх, после которых на их счету оказались 26 очков. В рейтинге Запада команда занимает четвертую позицию.

В семи предыдущих матчах «Динамо» Москва потерпело пять поражений. И вырвались наружу эти проблемы в поединках против «Металлурга» (2:4) и ЦСКА (0:3) на «ВТБ Арене» (0:3).

Разбавить свои неудачи подопечные Алексея Кудашова сумели в домашней встрече с «Северсталью» (3:2), но после нее дела у москвичей только ухудшились.

На выезде «Динамо» уступило «Локомотиву» (1:3), СКА (3:5) и «Трактору» (3:5). А в последнем матче бело-синие вышли победителями из результативной перестрелки с «Ак Барсом» (5:4 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Нефтехимика» оценивается в 3.66, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.50, а на победу «Динамо» Москва — 1.79.

Несмотря на то что результаты «нефтяников» нельзя назвать выдающимися или хотя бы стабильными, команда старается выдавать бодрые матчи в атаке.

В шести недавних встречах «Нефтехимик» хотя бы пару раз забивал соперникам, а четырежды нижнекамцы бахнули в чужую сетку трешку .

В игре с «Динамо», которое в последнее время начало прилично пропускать, хозяева вновь должны блеснуть впереди. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нефтехимика» больше 2.5 за 2.28.