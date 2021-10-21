ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер» — «Шериф»Молдавская сказка кончилась в Милане. «Интер» не дал «Шерифу» сотворить очередную сенсацию ВинисиусИгра в одни ворота. «Реал» забил «Шахтеру» пять голов Роберто ФирминоЛЧ. «Атлетико» уступил «Ливерпулю», «Реал» разгромил «Шахтер», «Юве» в гостях у «Зенита»
  • 10:44
    • Бучневич дисквалифицирован на два матча, из его зарплаты вычтут 140 тысяч долларов
  • 10:17
    • Вакцинация станет обязательным условием для участия в Australian Open
    Все новости спорта

    «Нефтехимик» будет мучиться в игре с «Динамо»?

    «Нефтехимик» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставка (к. 2.28) на хоккейный матч КХЛ 21 октября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Нефтехимик Прогнозы на Динамо
    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Динамо» Москва
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Егор Попов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 21 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Нефтехимик» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 21 Октября 2021 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 19:00 Динамо Динамо
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.65
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 1.77
  • Ставка!
    •

    «Нефтехимик»

    Сыграв в 19 матчах, хоккейный клуб из Нижнекамска внес в свой актив 17 баллов. С такими показателями он занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.

    В конце прошлого и начале этого месяца «Нефтехимик» пережил ряд неудач. Серия поражений «волков» началась с их гостевого противостояния с минским «Динамо» (1:3).

    В двух следующих встречах на чужой территории подопечные Олега Леонтьева слились «Спартаку» (1:5) и СКА (0:2). А дома «нефтяники» пострадали от «Динамо» Минск (3:4 ОТ) и «Авто» (2:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    Затем «Нефтехимик» сумел победить «Йокерит» (6:3). Но после матча с «шутами» команда Леонтьева уступила «Динамо» Рига (3:4) и «Северстали» (5:6 ОТ). В последнем поединке «волки» прибили «Амур» (3:2 Б).

    «Динамо» Москва

    Столичные ребята поучаствовали в 19 играх, после которых на их счету оказались 26 очков. В рейтинге Запада команда занимает четвертую позицию.

    В семи предыдущих матчах «Динамо» Москва потерпело пять поражений. И вырвались наружу эти проблемы в поединках против «Металлурга» (2:4) и ЦСКА (0:3) на «ВТБ Арене» (0:3).

    Разбавить свои неудачи подопечные Алексея Кудашова сумели в домашней встрече с «Северсталью» (3:2), но после нее дела у москвичей только ухудшились.

    На выезде «Динамо» уступило «Локомотиву» (1:3), СКА (3:5) и «Трактору» (3:5). А в последнем матче бело-синие вышли победителями из результативной перестрелки с «Ак Барсом» (5:4 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Нефтехимика» оценивается в 3.66, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.50, а на победу «Динамо» Москва — 1.79.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Несмотря на то что результаты «нефтяников» нельзя назвать выдающимися или хотя бы стабильными, команда старается выдавать бодрые матчи в атаке.

    В шести недавних встречах «Нефтехимик» хотя бы пару раз забивал соперникам, а четырежды нижнекамцы бахнули в чужую сетку трешку.

    В игре с «Динамо», которое в последнее время начало прилично пропускать, хозяева вновь должны блеснуть впереди. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нефтехимика» больше 2.5 за 2.28.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.52
  • Прогноз на матч Спартак — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  7.20
  • Прогноз на матч Спартак — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Дакворт — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Торпедо — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сочи — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.64
  • Прогноз на матч Барселона — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  6.50
  • Прогноз на матч Барселона — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч РБ Зальцбург — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Пера — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Суонси — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Зенит — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Бенфика — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Челси — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нефтехимик» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Нефтехимик» будет мучиться в игре с «Динамо»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры