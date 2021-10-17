В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Арене Металлург» 17 октября. Начало встречи — в 15:00 мск. «Металлург» Мг — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

Магнитогорский клуб имеет в своем активе 32 балла, которые он забрал себе в 17 встречах. В турнирной таблице Восточной конференции команда первая.

Победная серия «Металлурга» Мг уже дошла до 14 поединков. При этом минимум 3 гола забивали «сталевары» в каждом матче.

Октябрятскую часть регулярки подопечные Ильи Воробьева начали с зарубы с «Автомобилистом» (4:2), после которой в Москве они прибили «Динамо» (4:2) и «Спартак» (4:0).

Все прогнозы на КХЛ

Затем в Казани «Магнитка» разделалась с «Ак Барсом» (3:1), а у себя дома парни Ильи Воробьева взяли верх над «Сочи» и снова хлопнули «Ак Барс» (2:1).

«Салават Юлаев»

Хоккейный клуб из Уфы поучаствовал в 18 встречах сезона, заработав в них 26 очков. В турнирной таблице Восточной конференции он оказался третьим.

В этом месяце «Салават Юлаев» успел сыграть в семи поединках, но в большинстве из них зеленые отдали зачетные баллы соперникам.

Сперва подопечные Томи Ламсы в Уфе проиграли «Сибири» (1:3), после чего в Казани их прихлопнул «Ак Барс» (0:2). А визит в Краснодарский край закончился для «юлаевцев» победой над «Сочи» (3:0).

Затем «Салават Юлаев» затащил встречу с «Йокеритом» (3:2 ОТ), после которой были поражения от СКА (0:5) и «Ак Барса» (2:3 Б). А еще в одном матче ребята Ламсы слились «Автомобилисту» (3:4 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Металлурга» Мг оценивается в 2.14, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.86.

Пять матчей уфимцев из семи последних оказались для команды провальными, в то время как их соперник продолжает выносить оппонентов .

Находясь в прекрасной форме, «Магнитка» может хлопнуть «Салават» с разницей в несколько шайб. Наши прогноз и ставка — победа «Металлурга» Мг с форой -1 за 2.50.