ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси«Золотой мяч» 2021. Кто выиграет приз Хосеп ГвардиолаКто станет лучшим тренером сезона в АПЛ? Есть шесть претендентов «Тампа» обыграла «Детройт» в сумасшедшем матче НХЛ. «Тампа» обыграла «Детройт», Кучеров набрал четыре очка, «Питтсбург» уступил «Флориде»
  • 23:51
    • Гол и пас Мбаппе принесли ПСЖ волевую победу над «Анже»
  • 22:13
    • «Йокерит» отыгрался в матче со СКА и победил в овертайме
  • 20:53
    • Медведев подтвердил снятие с «Кубка Кремля»: «Я не готов выступать на 100 процентов»
  • 19:23
    • Три очка Гика помогли «Трактору» обыграть «Сочи»
  • 18:06
    • Источник: Талалаева могут уволить, если «Ахмат» проиграет «Химкам»
  • 15:18
    • Акинфеев ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России
    Все новости спорта

    «Металлург» Мг продолжит идти без поражений?

    «Металлург» Мг — «Салават Юлаев». Прогноз и ставка (к. 2.50) на хоккейный матч КХЛ 17 октября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Салават Юлаев
    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Салават Юлаев»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илья Николаев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Арене Металлург» 17 октября. Начало встречи — в 15:00 мск. «Металлург» Мг — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 17 Октября 2021 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 15:00 Салават Юлаев Салават Юлаев
  • Уфа
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
    •

    «Металлург» Мг

    Магнитогорский клуб имеет в своем активе 32 балла, которые он забрал себе в 17 встречах. В турнирной таблице Восточной конференции команда первая.

    Победная серия «Металлурга» Мг уже дошла до 14 поединков. При этом минимум 3 гола забивали «сталевары» в каждом матче.

    Октябрятскую часть регулярки подопечные Ильи Воробьева начали с зарубы с «Автомобилистом» (4:2), после которой в Москве они прибили «Динамо» (4:2) и «Спартак» (4:0).

    Все прогнозы на КХЛ

    Затем в Казани «Магнитка» разделалась с «Ак Барсом» (3:1), а у себя дома парни Ильи Воробьева взяли верх над «Сочи» и снова хлопнули «Ак Барс» (2:1).

    «Салават Юлаев»

    Хоккейный клуб из Уфы поучаствовал в 18 встречах сезона, заработав в них 26 очков. В турнирной таблице Восточной конференции он оказался третьим.

    В этом месяце «Салават Юлаев» успел сыграть в семи поединках, но в большинстве из них зеленые отдали зачетные баллы соперникам.

    Сперва подопечные Томи Ламсы в Уфе проиграли «Сибири» (1:3), после чего в Казани их прихлопнул «Ак Барс» (0:2). А визит в Краснодарский край закончился для «юлаевцев» победой над «Сочи» (3:0).

    Затем «Салават Юлаев» затащил встречу с «Йокеритом» (3:2 ОТ), после которой были поражения от СКА (0:5) и «Ак Барса» (2:3 Б). А еще в одном матче ребята Ламсы слились «Автомобилисту» (3:4 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Металлурга» Мг оценивается в 2.14, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.86.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Пять матчей уфимцев из семи последних оказались для команды провальными, в то время как их соперник продолжает выносить оппонентов.

    Находясь в прекрасной форме, «Магнитка» может хлопнуть «Салават» с разницей в несколько шайб. Наши прогноз и ставка — победа «Металлурга» Мг с форой -1 за 2.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.19
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  3.56
  • Прогноз на матч Анахайм — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Уотфорд — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Сморгонь — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Специя — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Актобе — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рубин — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фрайбург — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Унион — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Металлург» Мг — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 17.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Металлург» Мг продолжит идти без поражений?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры