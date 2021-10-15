В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 15 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Автомобилист»

В активе екатеринбургской команды имеется 20 очков, заработанных в течение 18 матчей. В турнирной таблице Восточной конференции она находится на пятом месте.

Совсем недавно «Автомобилист» пережил самую крупную для себя в новом сезоне серию поражений, во время которой он проиграл «Трактору» (1:2 Б), «Барысу» (4:5 ОТ), «Салавату Юлаеву» (2:3) и «Металлургу» Мг (2:4).

Улучшить свои дела в чемпионате подопечным Билла Питерса помогли два домашних матча. Это были встречи с «Авангардом» (5:2) и «Йокеритом» (5:1).

Все прогнозы на КХЛ

Затем в Нижнекамске «Автомобилист» разделался с «Нефтехимиком» (3:2), а в паре недавних поединков команда Питерса слилась «Авангарду» (1:3) и «Сочи» (4:5 Б).

«Салават Юлаев»

После 17 сыгранных матчей команда из Уфы находится на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. На ее счету сейчас 25 баллов.

Октябрьскую часть регулярки «Салават Юлаев» начал с двух поражений. В Уфе «юлаевцы» не справились с «Сибирью» (1:3), а в Казани они сдали «зеленое дерби» «Ак Барсу» (0:2).

Разбавить предыдущие потери подопечные Томи Ламсы сумели в гостевой игре с «Сочи» (3:0), после которой они припечатали «Йокерит» в родных стенах (3:2 ОТ).

В следующих поединках на «Уфа-Арене» «Салават Юлаев» лишился очков. Уступили парни Ламсы СКА (0:5) и снова не справились с «Ак Барсом» (2:3 Б).

Прогноз и ставка

Победа «Автомобилиста» оценивается в 2.53, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.44.

В очном поединке в Екатеринбурге сойдутся одни из самых результативных команд Востока , которые после недавних поражений получили дополнительную мотивацию.

В попытках улучшить турнирную ситуацию они устроят яркую зарубу. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.11.