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    Домашний матч «Автомобилист» проведет результативно?

    «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставка (к. 2.11) на хоккейный матч КХЛ 15 октября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Автомобилист Прогнозы на Салават Юлаев
    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Салават Юлаев»
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    Георгий Белоусов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 15 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 15 Октября 2021 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Салават Юлаев Салават Юлаев
  • Уфа
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
    •

    «Автомобилист»

    В активе екатеринбургской команды имеется 20 очков, заработанных в течение 18 матчей. В турнирной таблице Восточной конференции она находится на пятом месте.

    Совсем недавно «Автомобилист» пережил самую крупную для себя в новом сезоне серию поражений, во время которой он проиграл «Трактору» (1:2 Б), «Барысу» (4:5 ОТ), «Салавату Юлаеву» (2:3) и «Металлургу» Мг (2:4).

    Улучшить свои дела в чемпионате подопечным Билла Питерса помогли два домашних матча. Это были встречи с «Авангардом» (5:2) и «Йокеритом» (5:1).

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    Затем в Нижнекамске «Автомобилист» разделался с «Нефтехимиком» (3:2), а в паре недавних поединков команда Питерса слилась «Авангарду» (1:3) и «Сочи» (4:5 Б).

    «Салават Юлаев»

    После 17 сыгранных матчей команда из Уфы находится на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. На ее счету сейчас 25 баллов.

    Октябрьскую часть регулярки «Салават Юлаев» начал с двух поражений. В Уфе «юлаевцы» не справились с «Сибирью» (1:3), а в Казани они сдали «зеленое дерби» «Ак Барсу» (0:2).

    Разбавить предыдущие потери подопечные Томи Ламсы сумели в гостевой игре с «Сочи» (3:0), после которой они припечатали «Йокерит» в родных стенах (3:2 ОТ).

    В следующих поединках на «Уфа-Арене» «Салават Юлаев» лишился очков. Уступили парни Ламсы СКА (0:5) и снова не справились с «Ак Барсом» (2:3 Б).

    Прогноз и ставка

    Победа «Автомобилиста» оценивается в 2.53, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.44.

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    В очном поединке в Екатеринбурге сойдутся одни из самых результативных команд Востока, которые после недавних поражений получили дополнительную мотивацию.

    В попытках улучшить турнирную ситуацию они устроят яркую зарубу. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.11.

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    «Автомобилист» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 15.10.2021. Прогнозы на хоккей. Домашний матч «Автомобилист» проведет результативно?
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