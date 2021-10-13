В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Амали Арене» 13 октября. Начало встречи — в 02:30 мск. «Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

В непривычном пандемийном сезоне 2020/21 представители Флориды смогли оказаться третьими в Центральном дивизионе, набрав 75 очков в 56 матчах регулярки.

После завершения регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» начала активно выносить соперников в плей-офф Кубка Стэнли. На стадии 1/8 финала «Лайтинг» выбили «Флориду» (4:2).

В четвертьфинале команда под руководством Джона Купера разбила «Каролину» (4:1), а в следующем раунде на вылет «Тампа» отправила отдыхать «Айлендерс» (4:3).

Все прогнозы на НХЛ

В главной зарубе Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» прошла «Монреаль» (4:1) и стала победителем всего турнира, взяв второй титул за два сезона.

«Питтсбург»

Команда из Пенсильвании в прошлом сезоне представляла Восточный дивизион. В 56 поединках ей удалось забрать себе 77 баллов, что позволило «Пенс» оказаться первыми в своей таблице.

В плей-офф Кубка Стэнли «Питтсбург» слился на ранней стадии. Уже в 1/8 финала «Пингвинз» пострадали от «Айлендерс» (2:4) и дальше наблюдали за турниром по ТВ.

Перед новым сезоном парни Майка Салливана провели шесть контрольных матчей, в четырех из которых им удалось выиграть. Но сперва «Питтсбург» крупно влетел «Коламбусу» (0:3).

Далее в трех встречах «Пингвинз» разделались с «Баффало» (2:1, 5:4 Б) и «Детройтом» (5:1), после чего получили ответку от «Ред Уингз» (2:4). В заключительном поединке «Питтсбург» одолел «Коламбус» (4:3 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 1.91, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.64, а на победу «Питтсбурга» — 3.48.

К предстоящему поединку «Тампа» подходит после четырех поражений в семи встречах предсезонки, в то время как у «Питтсбурга» заметные неприятные кадровые потери .

Сразу три форварда — Малкин, Кросби и Гюнцель не помогут гостям в зарубе во Флориде, но в обойме Салливана есть другие ребята, которые осилят несколько голов в ворота противников. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 2.5 за 2.02.