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    Что сможет «Питтсбург» противопоставить «Тампе» на ее территории?

    «Тампа-Бэй» — «Питтсбург». Прогноз и ставка (к. 2.02) на хоккейный матч НХЛ 13 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Питтсбург»
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    Юусо Риикола
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Амали Арене» 13 октября. Начало встречи — в 02:30 мск. «Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Тампа-Бэй»

    В непривычном пандемийном сезоне 2020/21 представители Флориды смогли оказаться третьими в Центральном дивизионе, набрав 75 очков в 56 матчах регулярки.

    После завершения регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» начала активно выносить соперников в плей-офф Кубка Стэнли. На стадии 1/8 финала «Лайтинг» выбили «Флориду» (4:2).

    В четвертьфинале команда под руководством Джона Купера разбила «Каролину» (4:1), а в следующем раунде на вылет «Тампа» отправила отдыхать «Айлендерс» (4:3).

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    В главной зарубе Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» прошла «Монреаль» (4:1) и стала победителем всего турнира, взяв второй титул за два сезона.

    «Питтсбург»

    Команда из Пенсильвании в прошлом сезоне представляла Восточный дивизион. В 56 поединках ей удалось забрать себе 77 баллов, что позволило «Пенс» оказаться первыми в своей таблице.

    В плей-офф Кубка Стэнли «Питтсбург» слился на ранней стадии. Уже в 1/8 финала «Пингвинз» пострадали от «Айлендерс» (2:4) и дальше наблюдали за турниром по ТВ.

    Перед новым сезоном парни Майка Салливана провели шесть контрольных матчей, в четырех из которых им удалось выиграть. Но сперва «Питтсбург» крупно влетел «Коламбусу» (0:3).

    Далее в трех встречах «Пингвинз» разделались с «Баффало» (2:1, 5:4 Б) и «Детройтом» (5:1), после чего получили ответку от «Ред Уингз» (2:4). В заключительном поединке «Питтсбург» одолел «Коламбус» (4:3 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 1.91, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.64, а на победу «Питтсбурга» — 3.48.

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    К предстоящему поединку «Тампа» подходит после четырех поражений в семи встречах предсезонки, в то время как у «Питтсбурга» заметные неприятные кадровые потери.

    Сразу три форварда — Малкин, Кросби и Гюнцель не помогут гостям в зарубе во Флориде, но в обойме Салливана есть другие ребята, которые осилят несколько голов в ворота противников. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 2.5 за 2.02.

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    «Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 13.10.2021. Прогнозы на хоккей. Что сможет «Питтсбург» противопоставить «Тампе» на ее территории?
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