В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на арене «Балашиха» 13 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Авангард» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

На данный момент на счету омского клуба лежат 16 очков. Эти баллы были добыты в 15 матчах, благодаря чему команда находится на шестом месте в таблице Востока.

В последнее время дела у «Авангарда» шли не очень удачно. После победы над «Сочи» в конце сентября (3:1) «ястребы» пережили три подряд поражения.

Все свои матчи данной серии подопечные Боба Хартли слили на выезде. Сперва команда уступила «Трактору» (3:4). Затем она серьезно пострадала от «Авто» (2:5) и минимально влетела «Барысу» (0:1).

Все прогнозы на КХЛ

Но в паре недавних встреч «Авангард» немного поправил собственное положение. В Балашихе ребята Хартли расправились со «Спартаком» (5:2) и «Автомобилистом» (3:1).

«Барыс»

Представители Казахстана провели в регулярке 16 матчей, в которых взяли 14 очков. В турнирной таблице Восточной конференции они заняли седьмую строчку.

В новом сезоне «Барыс» добыл всего шесть побед, а вот в конце сентября и начале октября он допустил три подряд осечки в основное время.

Как и «Авангард», подопечные Юрия Михайлиса слились в гостях. Отхватили парни из Нур-Султана от «Металлурга» Мг (3:4), «Динамо» Москва (1:3) и «Локомотива» (3:4).

После серии поражений «Барыс» одержал верх над «Авангардом» (1:0) и СКА (3:0), а затем команда Михайлиса оказалась слабее «Ак Барса» (3:6).

Прогноз и ставка

Победа «Авангарда» оценивается в 1.73, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.54, а на победу «Барыса» — 3.90.

Если смотреть на суммарное число голов этих команд в текущем сезоне, то можно заметить, что они не особо часто балуют своих фанатов «верховыми» поединками.