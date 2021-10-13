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    Игра «Авангарда» и «Барыса» не пробьет тотал «больше»?

    «Авангард» — «Барыс». Прогноз и ставка (к. 2.18) на хоккейный матч КХЛ 13 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Барыс»
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    Александр Дергачёв
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на арене «Балашиха» 13 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Авангард» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 13 Октября 2021 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 19:30 Барыс Барыс
  • Нур-Султан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 4.55
  • 2
  • 4.10
  • Ставка!
    •

    «Авангард»

    На данный момент на счету омского клуба лежат 16 очков. Эти баллы были добыты в 15 матчах, благодаря чему команда находится на шестом месте в таблице Востока.

    В последнее время дела у «Авангарда» шли не очень удачно. После победы над «Сочи» в конце сентября (3:1) «ястребы» пережили три подряд поражения.

    Все свои матчи данной серии подопечные Боба Хартли слили на выезде. Сперва команда уступила «Трактору» (3:4). Затем она серьезно пострадала от «Авто» (2:5) и минимально влетела «Барысу» (0:1).

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    Но в паре недавних встреч «Авангард» немного поправил собственное положение. В Балашихе ребята Хартли расправились со «Спартаком» (5:2) и «Автомобилистом» (3:1).

    «Барыс»

    Представители Казахстана провели в регулярке 16 матчей, в которых взяли 14 очков. В турнирной таблице Восточной конференции они заняли седьмую строчку.

    В новом сезоне «Барыс» добыл всего шесть побед, а вот в конце сентября и начале октября он допустил три подряд осечки в основное время.

    Как и «Авангард», подопечные Юрия Михайлиса слились в гостях. Отхватили парни из Нур-Султана от «Металлурга» Мг (3:4), «Динамо» Москва (1:3) и «Локомотива» (3:4).

    После серии поражений «Барыс» одержал верх над «Авангардом» (1:0) и СКА (3:0), а затем команда Михайлиса оказалась слабее «Ак Барса» (3:6).

    Прогноз и ставка

    Победа «Авангарда» оценивается в 1.73, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.54, а на победу «Барыса» — 3.90.

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    Если смотреть на суммарное число голов этих команд в текущем сезоне, то можно заметить, что они не особо часто балуют своих фанатов «верховыми» поединками.

    Да и с общим состоянием у будущих соперников не все в норме. Поэтому от их очной зарубы вполне логично ждать скромных цифр в счете. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 2.18.

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    «Авангард» — «Барыс»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 13.10.2021. Прогнозы на хоккей. Игра «Авангарда» и «Барыса» не пробьет тотал «больше»?
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