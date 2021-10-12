В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Хартвалл Арене» 12 октября. Начало встречи — в 18:30 мск. «Йокерит» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Йокерит»

Хоккейный клуб из города Хельсинки в 16 играх отвоевал 24 очка. В турнирной таблице Западной конференции он закрепил за собой вторую позицию.

После двух поражений на старте сезона «Йокерит» выдал фантастическую серию из 11 беспроигрышных поединков. Закончилась она тремя встречами на «Хартвалл Арене».

В упомянутых матчах подопечные Лаури Марьямяки разбили «Сочи» (4:2), припечатали «Ак Барс» (4:3 ОТ) и крупно обыграли «Северсталь» (4:1).

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Прервалась серия «Йокерита» поражением от «Трактора» (2:3 Б). Еще в одном поединке «шуты» крупно слились «Автомобилисту» (1:5), а затем была потеря очков в дуэли с «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ).

«Нефтехимик»

Коллектив, представляющий Нижнекамск, провел в регулярке 15 встреч, в которых набрал 12 очков. В турнирной таблице Восточной конференции он идет девятым.

В текущем сезоне «Нефтехимик» добыл всего пять побед, и ни одну из них «волки» не оформили на чужой территории. Последний удачный матч состоялся 26 сентября. В тот день команда разнесла «Адмирал» (4:0).

После разгрома дальневосточных соперников подопечные Олега Леонтьева провели пять поединков и потеряли очки в каждом. Началась очередная серия с поражения от «Динамо» Минск (1:3).

Далее в Москве «Нефтехимик» слился «Спартаку» (1:5), а в Питере — СКА (0:2). В родных стенах ребята Олега Леонтьева уступили «Динамо» Минск (3:4 ОТ) и «Автомобилисту» (2:3).

Прогноз и ставка

Победа «Йокерита» оценивается в 1.40, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.65, а на победу «Нефтехимика» — 6.05.

После своей мощной серии побед «джокеры» пережили три поражения кряду, в то время как череда потерь «Нефтехимика» доросла до пяти поединков.