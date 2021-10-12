ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе и Карим БенземаБензема и Мбаппе принесли трофей. Франция в напряженном матче обыграла Испанию Гави Настоящее и будущее сборной Испании. Гави покорил всех своей игрой против Италии
  • 07:00
    • Хачанов вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
  • 06:45
    • Сборная Аргентины разгромила Уругвай, Бразилия не справилась с Колумбией в отборе ЧМ-2022
  • 23:40
    • Сборная Франции — чемпион Лиги наций-2020/2021
  • 21:05
    • Валиева победила на турнире Finlandia Trophy с двумя мировыми рекордами
  • 20:54
    • Гризманн, Бензема и Мбаппе сыграют в атаке сборной Франции против Испании
  • 19:48
    • Карпин взял на себя вину за неудачную игру против Словакии
  • 17:53
    • Италия обыграла Бельгию в матче за третье место Лиги наций
    Все новости спорта

    Сколько голов зрители увидят в домашней игре «Йокерита»?

    «Йокерит» — «Нефтехимик». Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч КХЛ 12 октября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Йокерит Прогнозы на Нефтехимик
    Прогноз и ставки на «Йокерит» — «Нефтехимик»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Брайан О’Нилл
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Хартвалл Арене» 12 октября. Начало встречи — в 18:30 мск. «Йокерит» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 12 Октября 2021 года
    Йокерит
  • Хельсинки
    •  Йокерит 18:30 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 5.60
  • 2
  • 6.20
  • Ставка!
    •

    «Йокерит»

    Хоккейный клуб из города Хельсинки в 16 играх отвоевал 24 очка. В турнирной таблице Западной конференции он закрепил за собой вторую позицию.

    После двух поражений на старте сезона «Йокерит» выдал фантастическую серию из 11 беспроигрышных поединков. Закончилась она тремя встречами на «Хартвалл Арене».

    В упомянутых матчах подопечные Лаури Марьямяки разбили «Сочи» (4:2), припечатали «Ак Барс» (4:3 ОТ) и крупно обыграли «Северсталь» (4:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    Прервалась серия «Йокерита» поражением от «Трактора» (2:3 Б). Еще в одном поединке «шуты» крупно слились «Автомобилисту» (1:5), а затем была потеря очков в дуэли с «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ).

    «Нефтехимик»

    Коллектив, представляющий Нижнекамск, провел в регулярке 15 встреч, в которых набрал 12 очков. В турнирной таблице Восточной конференции он идет девятым.

    В текущем сезоне «Нефтехимик» добыл всего пять побед, и ни одну из них «волки» не оформили на чужой территории. Последний удачный матч состоялся 26 сентября. В тот день команда разнесла «Адмирал» (4:0).

    После разгрома дальневосточных соперников подопечные Олега Леонтьева провели пять поединков и потеряли очки в каждом. Началась очередная серия с поражения от «Динамо» Минск (1:3).

    Далее в Москве «Нефтехимик» слился «Спартаку» (1:5), а в Питере — СКА (0:2). В родных стенах ребята Олега Леонтьева уступили «Динамо» Минск (3:4 ОТ) и «Автомобилисту» (2:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Йокерита» оценивается в 1.40, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.65, а на победу «Нефтехимика» — 6.05.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    После своей мощной серии побед «джокеры» пережили три поражения кряду, в то время как череда потерь «Нефтехимика» доросла до пяти поединков.

    Очки сейчас нужны обеим командам, поэтому в Финляндии будет открытая игра с большим количеством заброшенных шайб. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.51
  • Прогноз на матч Адмирал — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Кипр — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Торпедо — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Албания U21 — Словения U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Шаповалов — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Рублев — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Медведев — Краинович
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Андорра U21 — Англия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Словения — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Хорватия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Йокерит» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на хоккей. Сколько голов зрители увидят в домашней игре «Йокерита»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры