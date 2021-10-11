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    ЦСКА прибьет «Спартак» у себя дома?

    ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставка (к. 2.04) на хоккейный матч КХЛ 11 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Спартак»
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    Джон Гилмор
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 11 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. ЦСКА — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 11 Октября 2021 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:00 Спартак Спартак
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 4.00
  • Ставка!
    •

    ЦСКА

    После 16 сыгранных матчей на счету «армейцев» имеется 20 очков. В турнирной таблице Западной конференции команда закрепилась на пятой позиции.

    Семь из десяти последних поединков ЦСКА провел на выезде. В трех встречах кряду на чужой территории красно-синие обыграли «Спартак» (5:3), «Автомобилист» (3:2 ОТ) и «Барыс» (2:1 ОТ).

    В паре следующих гостевых матчей подопечные Сергея Федорова проиграли «Трактору» (1:2) и «Металлургу» Мг (0:4). Затем в родных стенах «армейцы» прибили «Сибирь» (1:0 ОТ).

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    В следующих встречах дома ЦСКА влетел «Ак Барсу» (1:2) и разнес «Куньлунь» (4:1). Далее в гостях «армейцы» победили «Динамо» Москва (3:0) и слились «Куньлуню» (1:2).

    «Спартак»

    Еще один представитель Москвы после 16 поединков имеет в своем резерве 16 баллов. В рейтинге Западной конференции он расположился на седьмом месте.

    Три последних встречи прошлого месяца «Спартак» провел в разъездах. В ходе гостевого отрезка красно-белые оформили всего одну победу.

    Осилить они смогли лишь поединок с «Нефтехимиком» (3:2 ОТ), после которого ребята Бориса Миронова влетели «Ак Барсу» (1:3) и «Динамо» Москва (3:6).

    Затем на «Мегаспорт Арене» «Спартак» успел победить «Нефтехимик» (5:1) и «Северсталь» (2:0), а также крупно уступить «Магнитке» (0:4). В последнем матче красно-белые пострадали от «Авангарда» (2:5).

    Прогноз и ставка

    Победа ЦСКА оценивается в 1.79, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Спартака» — 3.88.

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    Последнее дерби, состоявшееся 16 сентября, было за «армейцами». Они уверенно затащили ту встречу с перевесом в 2 гола.

    На данном этапе регулярки красно-синие в хорошей форме и готовы при родных фанатах разбить принципиальных оппонентов. Наши прогноз и ставка — победа ЦСКА с форой -1 за 2.04.

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    ЦСКА — «Спартак»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 11.10.2021. Прогнозы на хоккей. ЦСКА прибьет «Спартак» у себя дома?
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