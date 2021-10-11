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    «Трактор» легко справится с одним из аутсайдеров Востока

    «Адмирал» — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 2.51) на хоккейный матч КХЛ 11 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Трактор»
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    Никита Тертышный
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 11 октября. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Октября 2021 года
    Адмирал
  • КХЛ
    •  Адмирал 12:30 Трактор Трактор
  • Челябинск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.50
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 1.87
  • Ставка!
    •

    «Адмирал»

    После 14 матчей, проведенных в новой регулярке, команда из Владивостока осталась лишь с 10 очками, из-за чего она застряла на 11-м месте в Восточной конференции.

    Перед своей первой победой в сезоне «Адмирал» потерпел шесть поражений. А 17 сентября «моряки» у себя дома разгромили «Северсталь» (4:1).

    После встречи со «сталью» парни Александра Андриевского проиграли «Металлургу» Мг (0:5), «Ак Барсу» (1:2 Б), «Нефтехимику» (0:4) и «Куньлуню» (1:3).

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    Вторую победу в чемпионате «Адмирал» отпраздновал по итогу противостояния с «Торпедо» (2:1). Затем дальневосточный клуб слился «Динамо» Рига (1:2) и припечатал «Витязь» (3:2).

    «Трактор»

    Команда из Челябинска имеет в своем резерве 26 очков, которые ей удалось забрать в 16 встречах. В турнирной таблице Восточной конференции клуб идет вторым.

    В конце прошлого месяца «Трактор» растранжирил баллы в двух выездных играх кряду. Сперва в Нижнем Новгороде «танкисты» были разгромлены «Торпедо» (2:5).

    Затем в Питере подопечные Анвара Гатиятулина не справились со СКА (3:4 Б), но в первом октябрьском поединке серия поражений прервалась благодаря победе над «Авангардом» (4:3).

    Далее у себя дома «Трактор» одержал верх над «Йокеритом» (3:2 Б). Два последних матча парни Гатиятулина провели в Хабаровске против «Амура». Обе встречи гости затащили (2:0, 5:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Адмирала» букмекеры предлагают поставить за 3.70, на победу «Трактора» — за 1.83, а ничья оценивается в 4.20.

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    К поединку с одним из слабейших клубов Восточной конференции челябинцы подходят на фоне четырех побед кряду.

    Сейчас «медведи» чувствуют себя уверенно и готовы продемонстрировать пятый успешный результат. Наши прогноз и ставка — победа «Трактора» с форой -1.5 за 2.51

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    «Адмирал» — «Трактор»: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 11.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Трактор» легко справится с одним из аутсайдеров Востока
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