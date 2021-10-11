В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 11 октября. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Адмирал»

После 14 матчей, проведенных в новой регулярке, команда из Владивостока осталась лишь с 10 очками, из-за чего она застряла на 11-м месте в Восточной конференции.

Перед своей первой победой в сезоне «Адмирал» потерпел шесть поражений. А 17 сентября «моряки» у себя дома разгромили «Северсталь» (4:1).

После встречи со «сталью» парни Александра Андриевского проиграли «Металлургу» Мг (0:5), «Ак Барсу» (1:2 Б), «Нефтехимику» (0:4) и «Куньлуню» (1:3).

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Вторую победу в чемпионате «Адмирал» отпраздновал по итогу противостояния с «Торпедо» (2:1). Затем дальневосточный клуб слился «Динамо» Рига (1:2) и припечатал «Витязь» (3:2).

«Трактор»

Команда из Челябинска имеет в своем резерве 26 очков, которые ей удалось забрать в 16 встречах. В турнирной таблице Восточной конференции клуб идет вторым.

В конце прошлого месяца «Трактор» растранжирил баллы в двух выездных играх кряду. Сперва в Нижнем Новгороде «танкисты» были разгромлены «Торпедо» (2:5).

Затем в Питере подопечные Анвара Гатиятулина не справились со СКА (3:4 Б), но в первом октябрьском поединке серия поражений прервалась благодаря победе над «Авангардом» (4:3).

Далее у себя дома «Трактор» одержал верх над «Йокеритом» (3:2 Б). Два последних матча парни Гатиятулина провели в Хабаровске против «Амура». Обе встречи гости затащили (2:0, 5:4).

Прогноз и ставка

На победу «Адмирала» букмекеры предлагают поставить за 3.70, на победу «Трактора» — за 1.83, а ничья оценивается в 4.20.

К поединку с одним из слабейших клубов Восточной конференции челябинцы подходят на фоне четырех побед кряду .

Сейчас «медведи» чувствуют себя уверенно и готовы продемонстрировать пятый успешный результат. Наши прогноз и ставка — победа «Трактора» с форой -1.5 за 2.51