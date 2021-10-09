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    «Куньлунь» не даст себя в обиду в игре с ЦСКА

    «Куньлунь» — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 1.85) на хоккейный матч КХЛ 9 октября 2021 года

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    Джереми Смит
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Арене Мытищи» 9 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Куньлунь» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 09 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.80
  • X
  • 5.70
  • 2
  • 1.37
  • Ставка!
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    «Куньлунь»

    На данном этапе чемпионата коллектив из Пекина застрял на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В 14 матчах команда взяла лишь 8 баллов.

    С 14 по 23 сентября «Куньлунь» пережил самую длинную для себя серию поражений в текущем сезоне, которая дотянула до пяти поединков.

    Подопечные Айвана Занатты проиграли «Автомобилисту» (1:5), «Салавату Юлаеву» (1:5), «Трактору» (1:4), «Сибири» (0:1) и «Амуру» (0:2).

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    Затем пекинцы взяли верх над «Адмиралом» (3:1) и влетели «Динамо» Москва (3:5). Еще одну победу «Куньлунь» организовал в зарубе с «Витязем» (4:2), после которой был разгром от ЦСКА (1:4).

    ЦСКА

    Столичные парни провели в регулярке 15 поединков и остались после них с 20 баллами. Этих показателей достаточно для четвертой позиции на Западе.

    В игре 14 сентября ЦСКА пропустил больше, чем в других матчах текущего первенства. В упомянутой встрече «армейцы» оказались слабее «Барыса» (3:6).

    После того провального поединка ребята Сергея Федорова обыграли «Спартак» (5:3) и «Авто» (3:2 ОТ), а также отомстили казахстанцам (2:1 ОТ). Еще в двух выездных встречах «армейцы» слились «Трактору» (1:2) и «Магнитке» (0:4).

    У себя дома ЦСКА прибил «Сибирь» (1:0 ОТ), влетел «Ак Барсу» (1:2) и разгромил «Куньлунь» (4:1). А в очередном столичном дерби красно-синие хлопнули «Динамо» (3:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Куньлуня» оценивается в 6.85, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.70, а на победу ЦСКА — 1.36.

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    Скорее всего, в предстоящем матче «армейцы» решат свои задачи по набору очков. Но это не значит, что местная команда сольется без сопротивления.

    Да, в Москве «драконы» были разгромлены, вот только из прошлого поражения они должны извлечь для себя что-то полезное. Поэтому наши прогноз и ставка — победа «Куньлуня» с форой +2 за 1.85.

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    «Куньлунь» — ЦСКА: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 09.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Куньлунь» не даст себя в обиду в игре с ЦСКА
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