«Куньлунь»
На данном этапе чемпионата коллектив из Пекина застрял на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В 14 матчах команда взяла лишь 8 баллов.
С 14 по 23 сентября «Куньлунь» пережил самую длинную для себя серию поражений в текущем сезоне, которая дотянула до пяти поединков.
Подопечные Айвана Занатты проиграли «Автомобилисту» (1:5), «Салавату Юлаеву» (1:5), «Трактору» (1:4), «Сибири» (0:1) и «Амуру» (0:2).
Затем пекинцы взяли верх над «Адмиралом» (3:1) и влетели «Динамо» Москва (3:5). Еще одну победу «Куньлунь» организовал в зарубе с «Витязем» (4:2), после которой был разгром от ЦСКА (1:4).
ЦСКА
Столичные парни провели в регулярке 15 поединков и остались после них с 20 баллами. Этих показателей достаточно для четвертой позиции на Западе.
В игре 14 сентября ЦСКА пропустил больше, чем в других матчах текущего первенства. В упомянутой встрече «армейцы» оказались слабее «Барыса» (3:6).
После того провального поединка ребята Сергея Федорова обыграли «Спартак» (5:3) и «Авто» (3:2 ОТ), а также отомстили казахстанцам (2:1 ОТ). Еще в двух выездных встречах «армейцы» слились «Трактору» (1:2) и «Магнитке» (0:4).
У себя дома ЦСКА прибил «Сибирь» (1:0 ОТ), влетел «Ак Барсу» (1:2) и разгромил «Куньлунь» (4:1). А в очередном столичном дерби красно-синие хлопнули «Динамо» (3:0).
Прогноз и ставка
Победа «Куньлуня» оценивается в 6.85, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.70, а на победу ЦСКА — 1.36.
Скорее всего, в предстоящем матче «армейцы» решат свои задачи по набору очков. Но это не значит, что местная команда сольется без сопротивления.
Да, в Москве «драконы» были разгромлены, вот только из прошлого поражения они должны