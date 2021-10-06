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    «Сибирь» — «Динамо» Рига. Прогноз и ставка (к. 1.99) на хоккейный матч КХЛ 6 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Динамо» Рига
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    «Динамо» Рига в матче с «Адмиралом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Динамо» Рига. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 6 октября. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Динамо» Рига: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сибирь»

    Команда, представляющая Новосибирск, в чемпионате смогла заработать всего 9 очков в 13 встречах, поэтому она находится лишь на 10-м месте в таблице Востока.

    Первую домашнюю победу «Сибирь» оформила 20 сентября. В тот день «снеговики» скромно обошлись с «Куньлунем» (1:0). До этого они уступили в пяти играх из шести.

    После упомянутого поединка с «Ред Стар» подопечные Андрея Мартемьянова пережили поражения от «Металлурга» Мг (1:3), «Барыса» (1:2 ОТ), «Северстали» (0:1) и ЦСКА (0:1 ОТ).

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    Еще разок взять два очка «Сибири» удалось в гостях у «Салавата Юлаева» (3:1). А в своем последнем матче сибиряки были разгромлены «Торпедо» (0:3).

    «Динамо» Рига

    Латвийские парни сыграли в 14 встречах регулярки и насобирали за весь этот период 12 очков. В турнирной таблице Западной конференции команда является 11-й.

    В середине сентября «Динамо» Рига удалось оформить победы над «Торпедо» (2:1) и «Барысом» (3:2), что стало для рижан самой продолжительной позитивной серией в текущем первенстве.

    После упомянутых двух матчей подопечные Сергея Зубова потерпели поражения от «Спартака» (1:3), московского «Динамо» (1:4) и «Северстали» (1:2 ОТ).

    Затем у себя дома бордовые разобрались с «Сочи» (2:1) и слились «Северстали» (0:2). В недавних же гостевых поединках «Динамо» Рига влетело «Амуру» (2:3 Б) и прихлопнуло «Адмирал» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Сибири» оценивается в 1.83, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Динамо» Рига — 3.78.

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    Результаты новосибирской команды все еще печальные. В шести недавних матчах «снеговики» оформили всего одну победу. Очевидно, что гости из Латвии будут равным соперником.

    Динамовцы сумели прервать серию без побед в на выезде. И теперь бордовые захотят продолжить выигрывать на чужой территории. Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Рига или ничья за 1.99.

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    «Сибирь» — «Динамо» Рига: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 06.10.2021. Прогнозы на хоккей. Способны ли рижане зацепиться за очки в Новосибирске?
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