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    Удастся ли «Витязю» прервать свою серию поражений?

    «Адмирал» — «Витязь». Прогноз и ставка (к. 2.28) на хоккейный матч КХЛ 6 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Витязь»
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    Миро Аалтонен
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 6 октября. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Адмирал»

    Представители Владивостока провели в новом сезоне 13 матчей, в которых им удалось заработать лишь 8 очков. Сейчас команда является последней на Востоке.

    Первую победу в чемпионате «Адмирал» внес в свой актив 17 сентября. Тогда «моряки» разнесли «Северсталь» (4:1). А до этого они проиграли шесть поединков кряду.

    После удачной встречи со «сталью» подопечные Александра Андриевского снова начали сливаться. Они уступили «Магнитке» (0:5), «Ак Барсу» (1:2 Б), «Нефтехимику» (0:4) и «Куньлуню» (1:3).

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    Предыдущие неудачи ребятам из Владивостока удалось разбавить в игре с «Торпедо» (2:1), после которой «Адмирал» влетел рижскому «Динамо» (1:2).

    «Витязь»

    Хоккейный клуб из Подольска провел в регулярке 14 встреч и набрал в них 13 баллов. В рейтинге Западной конференции он оказался десятым.

    Выдав крутой перформанс на старте чемпионата в противостоянии с «Торпедо» (6:3), дальнейшие результаты «Витязя» заметно ухудшились, команда сдала семь поединков подряд.

    Прервать же свою печальную серию «богатыри» сумели в зарубе с «Локомотивом» (3:2), после которой парни Юрия Бабенко обыграли «Амур» (4:1) и СКА (6:5 Б).

    Но три следующих матча снова обернулись для «Витязя» неудачами. Парни из Подольска не справились с «Локомотивом» (1:4), «Куньлунем» (2:4) и «Амуром» (1:2 Б).

    Прогноз и ставка

    Победа «Адмирала» оценивается в 2.69, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Витязя» — 2.28.

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    В трех предыдущих встречах «богатыри» снова лишили себя очков и в очередной раз ухудшили свое турнирное положение.

    Теперь парням из Подольска нужно исправлять ситуацию. Поединок с «Адмиралом» для этого подходит идеально. Наши прогноз и ставка — победа «Витязя» за 2.28.

    «Адмирал» — «Витязь»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 06.10.2021. Прогнозы на хоккей. Удастся ли «Витязю» прервать свою серию поражений?
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