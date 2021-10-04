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    Кто одержит верх в битве аутсайдеров?

    «Адмирал» — «Динамо» Рига. Прогноз и ставка (к. 2.88) на хоккейный матч КХЛ 4 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Динамо» Рига
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    Лаурис Дарзиньш
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Динамо» Рига. Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 4 октября. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Динамо» Рига: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 04 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.15
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Адмирал»

    Дальневосточный клуб, вернувшийся в КХЛ, пока идет последним в турнирной таблице Восточной конференции. В 12 поединках ему удалось заработать всего 8 очков.

    Начало сезона получилось для «Адмирала» очень грустным, поскольку проиграли ребята из Владивостока шесть поединков кряду.

    Дебютную же победу подопечные Александра Андриевского организовали в противостоянии с «Северсталью», устроив череповчанам настоящий погром — 4:1.

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    Но после упомянутой встречи «Адмирал» потерпел поражения от «Магнитки» (0:5), «Ак Барса» (1:2 Б), «Нефтехимика» (0:4) и «Куньлуня» (1:3). В первом матче октября «моряки» победили второй раз в сезоне, прихлопнув «Торпедо» (2:1).

    «Динамо» Рига

    Хоккейный клуб из Северной Европы принял участие в 13 встречах, в которых забрал себе 10 баллов. В турнирной таблице Западной конференции он оказался на 11-м месте.

    На старте регулярки «Динамо» Рига дважды проиграло серьезным ребятам из Запада, а затем отпраздновало победу в голевой перестрелке с «Куньлунем» (6:5).

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  • 30/09/2021

    • После матча в Мытищах команда Сергея Зубова была разгромлена «Трактором» (1:6) и «Локо» (0:4), а в двух других поединках бордовым удалось разделаться с «Торпедо» (2:1) и «Барысом» (3:2).

    Еще три потери рижане пережили в играх со «Спартаком» (1:3), «Динамо» Москва (1:4) и «Северсталью» (1:2 ОТ). А после победы над «Сочи» (2:1) ребята Зубова снова влетели «Северстали» (0:2) и не справились с «Амуром» (2:3 Б).

    Прогноз и ставка

    Победа «Адмирала» оценивается в 2.62, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.00, а на победу «Динамо» Рига — 2.34.

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    Во Владивостоке состоится встреча клубов нижней части таблиц двух конференций. Рижане, разумеется, играют не очень здорово, но на фоне «Адмирала» выглядят немного интереснее.

    Латвийцы в гостях будут пробовать зацепиться за очки, воспользовавшись всеми проблемами «морячков» в защите. Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Рига с форой -1 за 2.88.

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    «Адмирал» — «Динамо» Рига: прогноз, ставка (2.88), статистика, коэффициенты матча 04.10.2021. Прогнозы на хоккей. Кто одержит верх в битве аутсайдеров?
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