ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиЕсли не будет конфликта, Месси покажет себя в ПСЖ ЦСКА — «Спартак»Бенефис Заболотного. Судьбу столичного дерби решил один гол «Рубин» — «Зенит»Пробудившийся гигант. Дубль Дзюбы помог «Зениту» победить в Казани
  • 21:26
    • ЦСКА одолел в дерби «Спартак», Заболотный забил гол и удалился
  • 00:57
    • «Спартак» после поражения в дерби выразил доверие Витории
  • 23:57
    • «Барселона» спаслась от поражения в матче с «Гранадой»
  • 23:44
    • «Наполи» разгромил «Удинезе» и вышел в лидеры Серии А
  • 20:29
    • Дубль Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Рубин»
  • 00:35
    • Витория прокомментировал возможность отставки после поражения от ЦСКА
  • 19:53
    • Суд дал УЕФА пять дней на отмену санкций в отношении основателей Суперлиги
    Все новости спорта

    «Йокерит» продолжит побеждать в регулярке?

    «Торпедо» — «Йокерит». Прогноз и ставка (к. 2.02) на хоккейный матч КХЛ 22 сентября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Торпедо Прогнозы на Йокерит
    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Йокерит»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Йокерит»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Йокерит». Игра пройдет в КРК «Нагорный» 22 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Торпедо» — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 22 Сентября 2021 года
    Торпедо
  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 19:30 Йокерит Йокерит
  • Хельсинки
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
    •

    «Торпедо»

    Клуб из Нижнего Новгорода завоевал 7 очков в восьми поединках чемпионата. В турнирной таблице Западной конференции он занимает девятое место.

    В дебюте сезона «Торпедо» дома было разгромлено «Витязем» (3:6), а во второй встрече «автозаводцы» оформили гостевую победу над «Ак Барсом» (3:1).

    Три следующих поединка подопечные Дэвида Немировски провели в «Нагорном». На своем льду нижегородцы слились «Сибири» (0:3), а также взяли верх над «Сочи» (2:1) и СКА (3:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    После домашней компании «Торпедо» снова отправилось в гостевое турне, где потерпело три поражения. Слились нижегородцы «Динамо» Рига (1:2), «Йокериту» (4:5 Б) и «Локомотиву» (3:4).

    «Йокерит»

    Финская команда вышла на лед 9 раз и заработала за все свои матчи 14 очков. На данный момент «джокеры» выскочили на первое место в таблице Запада.

    Первые две игры «Йокерит» провел слабо. В них хоккеисты из города Хельсинки уступили «Ак Барсу» (0:3) и «Нефтехимику» (2:4). Но дальше «шуты» только побеждали.

    Сперва дома подопечные Лаури Марьямяки затащили встречу с «Трактором» (5:4 ОТ), а затем в гостях финны разобрались с «Куньлунем» (6:5) и «Авангардом» (3:2).

    Далее «Йокерит» на «Хартвалл Арене» победил «Локомотив» (2:0), «Торпедо» (5:4 Б) и «Барыс» (3:2 Б). Ну а в Ярославле коллектив Марьямяки разбил «Локо» (4:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Торпедо» оценивается в 2.66, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Йокерита» — 2.27.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Вот уже в трех поединках кряду нижегородцы уступают, в то время как успешная серия «джокеров» дошла до семи встреч.

    Набрав мощный ход после смазанного старта, подопечные Марьямяки продолжат выносить соперников. Наши прогноз и ставка — «Йокерит» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.02.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.51
  • Прогноз на матч Маррей — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Кудерметова — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Кербер — Тайкманн
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Чжан Шуай — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Барыс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Северсталь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч СКА — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Болонья — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Фортуна — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Осер — Родез
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Дюнкерк — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Торпедо» — «Йокерит»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 22.09.2021. Прогнозы на хоккей. «Йокерит» продолжит побеждать в регулярке?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры