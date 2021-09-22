В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Йокерит». Игра пройдет в КРК «Нагорный» 22 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Торпедо» — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

Клуб из Нижнего Новгорода завоевал 7 очков в восьми поединках чемпионата. В турнирной таблице Западной конференции он занимает девятое место.

В дебюте сезона «Торпедо» дома было разгромлено «Витязем» (3:6), а во второй встрече «автозаводцы» оформили гостевую победу над «Ак Барсом» (3:1).

Три следующих поединка подопечные Дэвида Немировски провели в «Нагорном». На своем льду нижегородцы слились «Сибири» (0:3), а также взяли верх над «Сочи» (2:1) и СКА (3:2).

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После домашней компании «Торпедо» снова отправилось в гостевое турне, где потерпело три поражения. Слились нижегородцы «Динамо» Рига (1:2), «Йокериту» (4:5 Б) и «Локомотиву» (3:4).

«Йокерит»

Финская команда вышла на лед 9 раз и заработала за все свои матчи 14 очков. На данный момент «джокеры» выскочили на первое место в таблице Запада.

Первые две игры «Йокерит» провел слабо. В них хоккеисты из города Хельсинки уступили «Ак Барсу» (0:3) и «Нефтехимику» (2:4). Но дальше «шуты» только побеждали.

Сперва дома подопечные Лаури Марьямяки затащили встречу с «Трактором» (5:4 ОТ), а затем в гостях финны разобрались с «Куньлунем» (6:5) и «Авангардом» (3:2).

Далее «Йокерит» на «Хартвалл Арене» победил «Локомотив» (2:0), «Торпедо» (5:4 Б) и «Барыс» (3:2 Б). Ну а в Ярославле коллектив Марьямяки разбил «Локо» (4:1).

Прогноз и ставка

Победа «Торпедо» оценивается в 2.66, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Йокерита» — 2.27.

Вот уже в трех поединках кряду нижегородцы уступают, в то время как успешная серия «джокеров» дошла до семи встреч .

Набрав мощный ход после смазанного старта, подопечные Марьямяки продолжат выносить соперников. Наши прогноз и ставка — «Йокерит» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.02.