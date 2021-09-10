ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Германия выиграла три прошлых матча с разницей 12-0Фавориты подняли головы Шиманьски сравнивает счетАнгличане не смогли обуздать характер поляков. Команда Саутгейта упустила победу КлаудиньоЛучшие новички РПЛ. От олимпийского чемпиона до «колумбийского Дрогба»
  • 23:43
    • Англия упустила победу над Польшей
  • 23:38
    • Швеция проиграла Греции, Испания обыграла Косово
  • 00:00
    • Бельгия минимально выиграла у Белоруссии, Уэльс не смог обыграть Эстонию
  • 23:57
    • Германия закрепилась на первой строчке группы J
  • 23:49
    • Италия разгромила Литву, Швейцария разошлась миром с Северной Ирландией
  • 22:03
    • Московское «Динамо» обыграло «Авангард», «Автомобилист» прервал серию СКА
  • 18:37
    • Российские волейболисты завершили групповой этап ЧЕ разгромом Северной Македонии
    Все новости спорта

    Чем «Витязь» удивит гостей из Казани?

    «Витязь» — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 2.28) на хоккейный матч КХЛ 10 сентября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Витязь Прогнозы на Ак Барс
    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Ак Барс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Витязь» в игре со «Спартаком»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на арене «Витязь» 10 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Витязь» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 10 Сентября 2021 года
    Витязь
  • Подольск
    •  Витязь 19:30 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.00
  • Ставка!
    •

    «Витязь»

    После трех сыгранных матчей парни из Подольска имеют в своем резерве 4 балла. В турнирной таблице Западной конференции команда занимает седьмое место.

    Дебютную встречу в новом сезоне «Витязь» провел в Нижнем Новгороде. В «Нагорном» гости отгрузили шесть шайб в сетку «Торпедо» и отпраздновали победу — 6:3.

    Во втором матче «Витязя» была не менее результативная заруба с «Сочи». В поединке в «Большом» подопечные Юрия Бабенко уступили соперникам в овертайме — 5:6 ОТ.

    Все прогнозы на КХЛ

    Еще одна непростая игра ждала «Витязь» в Москве, где «богатыри» противостояли «Спартаку». Упомянутый матч также дошел до овертайма. И снова коллективу Бабенко не хватило силенок — 2:3 ОТ.

    «Ак Барс»

    У казанского клуба турнирные дела пока сомнительные. В четырех матчах он сумел накопить только 3 балла. В Восточной конференции команда замыкает топ-5.

    При этом сезон «Ак Барс» встретил ярко. На «Татнефть-Арене» казанцы принимали «Йокерит», в ворота которого бахнули три безответные шайбы — 3:0.

    Дальше к ребят Дмитрия Квартальнова начались неожиданные проблемы. В матче с «Куньлунем» «Ак Барс» просадил фору в 3 гола и слился пекинцам в основное время — 3:4.

    В третьем домашнем поединке «Ак Барс» пострадал от «Торпедо» — 1:3. А в игре с ЦСКА 8 сентября казанский клуб сдался в овертайме — 1:2 ОТ.

    Прогноз и ставка

    Победа «Витязя» оценивается в 3.06, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Ак Барса» — 2.05.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    У команды из Татарстана имеются проблемы с игрой в обороне, из-за которых она пропускает много голов и не может перекрыть их точностью в атаке.

    Очевидно, «Ак Барс» далек от своей топовой формы, за что «богатыри» и могут зацепиться в их очной встрече. Наши прогноз и ставка — победа «Витязя» в матче за 2.28.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Торпедо — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Куньлунь — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Парагвай — Венесуэла
  • Футбол
  • Завтра в 01:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Уругвай — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 01:30
    •  3.44
  • Прогноз на матч Колумбия — Чили
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Аргентина — Боливия
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Бразилия — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Енисей — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Леганес
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лорьян — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Витязь» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 10.09.2021. Прогнозы на хоккей. Чем «Витязь» удивит гостей из Казани?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры