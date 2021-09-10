В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на арене «Витязь» 10 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Витязь» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витязь»

После трех сыгранных матчей парни из Подольска имеют в своем резерве 4 балла. В турнирной таблице Западной конференции команда занимает седьмое место.

Дебютную встречу в новом сезоне «Витязь» провел в Нижнем Новгороде. В «Нагорном» гости отгрузили шесть шайб в сетку «Торпедо» и отпраздновали победу — 6:3.

Во втором матче «Витязя» была не менее результативная заруба с «Сочи». В поединке в «Большом» подопечные Юрия Бабенко уступили соперникам в овертайме — 5:6 ОТ.

Все прогнозы на КХЛ

Еще одна непростая игра ждала «Витязь» в Москве, где «богатыри» противостояли «Спартаку». Упомянутый матч также дошел до овертайма. И снова коллективу Бабенко не хватило силенок — 2:3 ОТ.

«Ак Барс»

У казанского клуба турнирные дела пока сомнительные. В четырех матчах он сумел накопить только 3 балла. В Восточной конференции команда замыкает топ-5.

При этом сезон «Ак Барс» встретил ярко. На «Татнефть-Арене» казанцы принимали «Йокерит», в ворота которого бахнули три безответные шайбы — 3:0.

Дальше к ребят Дмитрия Квартальнова начались неожиданные проблемы. В матче с «Куньлунем» «Ак Барс» просадил фору в 3 гола и слился пекинцам в основное время — 3:4.

В третьем домашнем поединке «Ак Барс» пострадал от «Торпедо» — 1:3. А в игре с ЦСКА 8 сентября казанский клуб сдался в овертайме — 1:2 ОТ.

Прогноз и ставка

Победа «Витязя» оценивается в 3.06, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Ак Барса» — 2.05.

У команды из Татарстана имеются проблемы с игрой в обороне, из-за которых она пропускает много голов и не может перекрыть их точностью в атаке.