ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шиманьски сравнивает счетАнгличане не смогли обуздать характер поляков. Команда Саутгейта упустила победу КлаудиньоЛучшие новички РПЛ. От олимпийского чемпиона до «колумбийского Дрогба» Федор СмоловВымученная победа. Команда Карпина вновь набрала три очка без блеска
  • 23:43
    • Англия упустила победу над Польшей
  • 23:38
    • Швеция проиграла Греции, Испания обыграла Косово
  • 00:00
    • Бельгия минимально выиграла у Белоруссии, Уэльс не смог обыграть Эстонию
  • 23:57
    • Германия закрепилась на первой строчке группы J
  • 23:49
    • Италия разгромила Литву, Швейцария разошлась миром с Северной Ирландией
  • 22:03
    • Московское «Динамо» обыграло «Авангард», «Автомобилист» прервал серию СКА
  • 18:37
    • Российские волейболисты завершили групповой этап ЧЕ разгромом Северной Македонии
    Все новости спорта

    «Металлургу» не будет просто в игре с «Адмиралом»

    «Металлург» Мг — «Адмирал». Прогноз и ставка (к. 2.07) на хоккейный матч КХЛ 10 сентября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Адмирал
    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Адмирал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Пашнин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Арене Металлург» 10 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 10 Сентября 2021 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Адмирал Адмирал
  • КХЛ
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 7.00
  • Ставка!
    •

    «Металлург» Мг

    Магнитогорский клуб после трех матчей имеет 4 балла в резерве. А с одинаковой разницей голов 10:10 он находится на пятой строчке в Восточной конференции.

    Начал новый сезон «Металлург» Мг очень красочно. На «Уралец-Арене» «сталевары» не пожалели местный «Автомобилист», разгромив противников со счетом 6:2.

    Во втором матче «Магнитке» было сложнее. Подопечные Ильи Воробьева бились за очки с «Барысом» в Нур-Султане. Сам поединок закончился волевой победой магнитогорцев — 2:1.

    Все прогнозы на КХЛ

    А вот 7 сентября «Металлург» Мг пережил первую потерю очков. Дома парни Ильи Воробьева получили сполна от «Салавата Юлаева» — 2:7.

    «Адмирал»

    Коллектив с Дальнего Востока успел выйти на лед четырежды. На данный момент в его активе всего 2 балла и 11-я позиция в таблице Восточной конференции.

    В первой игре сезона «Адмирал» встретился со «Спартаком» в Москве. Но возвращение в КХЛ «морякам» отпраздновать не удалось — 1:4.

    После поединка в столице ребята Александра Андриевского устроили зарубу с «Авангардом», в которой сдались только в серии буллитов — 3:4 Б.

    Спустя пару дней «Адмирал» в Питере был уничтожен СКА — 2:9. А в последней игре с «Северсталью» хоккеисты из Владивостока уступили в овертайме — 2:3 ОТ.

    Прогноз и ставка

    Победа «Металлурга» Мг оценивается в 1.39, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.35, а на победу «Адмирала» — 6.70.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В двух поединках из трех «Магнитка» пропустила минимум 2 гола, а суммарно в ее сетке побывало 10 шайб.

    Очевидно, что у ребят из Магнитогорска в защите не все гладко. «Адмирал», хоть и не выглядит какой-то мощной командой, пытается много атаковать даже в матчах с клубами, которые явно сильнее.

    Парочку голов он может оформить и в предстоящем поединке. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 1.5 за 2.07.

    Ещё прогнозы на спорт
    5.88
  • Экспресс дня 9 сентября
  • Сегодня в 05:05
    •  1.84
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Торпедо — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Куньлунь — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Парагвай — Венесуэла
  • Футбол
  • Завтра в 01:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Уругвай — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 01:30
    •  3.44
  • Прогноз на матч Колумбия — Чили
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Аргентина — Боливия
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Бразилия — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Енисей — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лорьян — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Бирмингем Сити — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Металлург» Мг — «Адмирал»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 10.09.2021. Прогнозы на хоккей. «Металлургу» не будет просто в игре с «Адмиралом»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры