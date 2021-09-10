В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Арене Металлург» 10 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

Магнитогорский клуб после трех матчей имеет 4 балла в резерве. А с одинаковой разницей голов 10:10 он находится на пятой строчке в Восточной конференции.

Начал новый сезон «Металлург» Мг очень красочно. На «Уралец-Арене» «сталевары» не пожалели местный «Автомобилист», разгромив противников со счетом 6:2.

Во втором матче «Магнитке» было сложнее. Подопечные Ильи Воробьева бились за очки с «Барысом» в Нур-Султане. Сам поединок закончился волевой победой магнитогорцев — 2:1.

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А вот 7 сентября «Металлург» Мг пережил первую потерю очков. Дома парни Ильи Воробьева получили сполна от «Салавата Юлаева» — 2:7.

«Адмирал»

Коллектив с Дальнего Востока успел выйти на лед четырежды. На данный момент в его активе всего 2 балла и 11-я позиция в таблице Восточной конференции.

В первой игре сезона «Адмирал» встретился со «Спартаком» в Москве. Но возвращение в КХЛ «морякам» отпраздновать не удалось — 1:4.

После поединка в столице ребята Александра Андриевского устроили зарубу с «Авангардом», в которой сдались только в серии буллитов — 3:4 Б.

Спустя пару дней «Адмирал» в Питере был уничтожен СКА — 2:9. А в последней игре с «Северсталью» хоккеисты из Владивостока уступили в овертайме — 2:3 ОТ.

Прогноз и ставка

Победа «Металлурга» Мг оценивается в 1.39, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.35, а на победу «Адмирала» — 6.70.

В двух поединках из трех «Магнитка» пропустила минимум 2 гола, а суммарно в ее сетке побывало 10 шайб.

Очевидно, что у ребят из Магнитогорска в защите не все гладко. «Адмирал», хоть и не выглядит какой-то мощной командой, пытается много атаковать даже в матчах с клубами, которые явно сильнее.

Парочку голов он может оформить и в предстоящем поединке. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 1.5 за 2.07.