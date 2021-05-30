В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею Италия сыграет с Канадой. Матч пройдет на «Арене Рига» 30 мая. Начало встречи — в 16:15 мск. Италия — Канада: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Италия

В пяти поединках чемпионата мира итальянская сборная не смогла набрать ни единого балла, но зато умудрилась пропустить 30 голов. В таблице группы B она застряла на самом дне.

На старте мирового первенства Италия противостояла Германии. Ей удалось нанести всего 14 бросков в створ, но 4 из них оказались точными (28.57%). Солидный процент реализации не помог итальянцам (4:9).

В следующем поединке «Скуадра Адзурра» проиграла Норвегии без малейших шансов на успех (1:4). А в третьем матче было поражение от Латвии (0:3).

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Всухую Италия уступила и Финляндии 27 мая (0:3). Последняя игра стала для итальянцев кошмаром. В матче с Казахстаном, который начинался спокойно, «Скуадра Адзурра» получила 11 шайб, 8 из них влетели в финальной двадцатиминутке (3:11).

Канада

Представители Северной Америки также приняли участие в пяти поединках чемпионата мира. За это время они накопили всего 6 баллов, из-за чего оказались на шестом месте в группе B.

Стартовал турнир для Канады с трех поражений кряду. Первую неудачу «кленовые» пережили 21 мая. В тот день они всухую влетели Латвии (0:2).

Во втором матче дела складывались еще хуже. Команда Жерара Галлана слилась Штатам с крупным счетом (1:5). А серия без побед продолжилась в поединке с Германией (1:3).

Ситуация к лучшему начала меняться лишь в двух предыдущих встречах. Сперва Канада прихлопнула Норвегию (4:2), а позже разобралась с Казахстаном (4:2).

Прогноз и ставка

Победа Италии оценивается в 44.0, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.00, а на победу Канады — 1.01.

Канада продолжает вести активную борьбу за попадание в плей-офф. Сейчас у нее появился шанс взять практически халявные баллы.