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    «Каролина» покончит с серией на «Бриджстоун Арене»?

    «Нэшвилл» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 2.50) на хоккейный матч Кубка Стэнли 28 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Каролина»
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    «Каролина» в гостевой игре с «Нэшвиллом»
    В шестом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» будет принимать «Каролину». Матч пройдет на «Бриджстоун Арене» 28 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. «Нэшвилл» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 28 Мая 2021 года
    Нэшвилл
  • Кубок Стэнли
    •  Нэшвилл 04:30 Каролина Каролина
  • Кубок Стэнли
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    «Нэшвилл»

    На старте серии с «Каролиной» коллектив из Теннесси отправился в гости на «PNC-арену». Но на чужом льду «Смэшвилл» дважды оказался слабее соперников (2:5; 0:4).

    Перевернуть ход противостояния «Нэшвиллу» удалось в родных стенах. В обоих домашних встречах «саблезубые» играли результативно и добыли две победы в овертайме (5:4; 4:3).

    В дополнительное время закончилась и пятая игра команд. Но на этот раз подопечные Джона Хайнса, которые дважды вели в счете, потерпели неудачу (2:3 ОТ).

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    В регулярном чемпионате «Нэшвилл» боролся за плей-офф до самого конца. В итоге он сумел занять четвертое место в таблице Центрального дивизиона с 64 баллами в резерве.

    «Каролина»

    Команда из Роли, Северная Каролина, начала серию с двух разгромных побед. Сперва она вырвала нужный результат в непростом поединке (5:2), а затем разобралась с «хищниками» всухую (3:0).

    Казалось, итог дуэли этих клубов будет быстро решен, но на «Бриджстоун Арене» «Каролина» столкнулась с жестким сопротивлением и дважды слилась «Предс» (4:5 ОТ; 3:4).

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    • Пятый раунд их противостояния переехал в Роли, где зрители снова увидели развязку в овертайме. На сей раз в дополнительное время свежее была команда Рода Бриндамора (3:2 ОТ).

    В регулярном сезоне «Каролина» смогла набрать 80 очков в 56 матчах. В турнирной таблице Центрального дивизиона «ураганы» финишировали первыми.

    Прогноз и ставка

    Победа «Нэшвилла» оценивается в 2.94, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.36, а на победу «Каролины» — 2.19.

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    В пяти предыдущих поединках команды потратили очень много сил, поскольку уступать друг другу они не хотели. Однако развязка в этой дуэли скоро будет известна.

    Команда Бриндамора, сама того не желая, дотянула противостояние до шести матчей. Но в гостях «Кейс» попробуют все закончить. Наши прогноз и ставка — «Каролина» не проиграет и тотал меньше 5.5 за 2.50.

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