«Нэшвилл»
На старте серии с «Каролиной» коллектив из Теннесси отправился в гости на «PNC-арену». Но на чужом льду «Смэшвилл» дважды оказался слабее соперников (2:5; 0:4).
Перевернуть ход противостояния «Нэшвиллу» удалось в родных стенах. В обоих домашних встречах «саблезубые» играли результативно и добыли две победы в овертайме (5:4; 4:3).
В дополнительное время закончилась и пятая игра команд. Но на этот раз подопечные Джона Хайнса, которые дважды вели в счете, потерпели неудачу (2:3 ОТ).
В регулярном чемпионате «Нэшвилл» боролся за плей-офф до самого конца. В итоге он сумел занять четвертое место в таблице Центрального дивизиона с 64 баллами в резерве.
«Каролина»
Команда из Роли, Северная Каролина, начала серию с двух разгромных побед. Сперва она вырвала нужный результат в непростом поединке (5:2), а затем разобралась с «хищниками» всухую (3:0).
Казалось, итог дуэли этих клубов будет быстро решен, но на «Бриджстоун Арене» «Каролина» столкнулась с жестким сопротивлением и дважды слилась «Предс» (4:5 ОТ; 3:4).
Пятый раунд их противостояния переехал в Роли, где зрители снова увидели развязку в овертайме. На сей раз в дополнительное время свежее была команда Рода Бриндамора (3:2 ОТ).
В регулярном сезоне «Каролина» смогла набрать 80 очков в 56 матчах. В турнирной таблице Центрального дивизиона «ураганы» финишировали первыми.
Прогноз и ставка
Победа «Нэшвилла» оценивается в 2.94, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.36, а на победу «Каролины» — 2.19.
В пяти предыдущих поединках команды
Команда Бриндамора, сама того не желая, дотянула противостояние до шести матчей. Но в гостях «Кейс»