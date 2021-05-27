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    Как Италия начнет встречу с Финляндией?

    Финляндия — Италия. Прогноз и ставка (к. 2.00) на матч чемпионата мира по хоккею 27 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Финляндия — Италия
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    Сборная Италии в игре с Норвегией
    В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею Финляндия сыграет с Италией. Матч пройдет на «Арене Рига» 27 мая. Начало встречи — в 20:15 мск. Финляндия — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2021. Группа B 27 Мая 2021 года
    Финляндия
  • Хельсинки
    •  Финляндия 20:15 Италия Италия
  • Рим
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    Коэффициенты на матч
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  • 27.00
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    Финляндия

    В трех играх мирового первенства финская сборная сумела набрать 7 очков. На данный момент она находится на третьей строчке в турнирной таблице группы B.

    Этот чемпионат мира Финляндия начала с победы над США (2:1). В игре с американцами «львы» забросили свои шайбы во втором периоде, а третьей двадцатиминутке они удачно обороняли преимущество.

    В следующей встрече подопечные Юкки Ялонена потеряли очки. В противостоянии с Казахстаном финны нанесли полсотни бросков в створ, в то время как соперник стрельнул 20 раз. Однако матч дошел аж до буллитов, в которых фавориты слились (1:2 Б).

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    Третий поединок также мог подарить неожиданную развязку. Но в дуэли с Норвегией Финляндия добыла волевую победу. Несмотря на счет (5:2), матч складывался не очень легко.

    Италия

    Результаты итальянской сборной оставляют желать лучшего. После трех сыгранных матчей она не имеет ни единого балла в запасе и застряла на последнем месте в группе B.

    В первом поединке на чемпионате мира этого года Италия зарубилась с немцами. Пытаясь навязать равную игру, «Скуадра Адзурра» в итоге получила полную сетку (4:9).

    Во втором матче команда Джорджо Де Беттина без шансов горела в счете 4:0, а затем забросила шайбу, чтобы просто различить итоговый результат (1:4).

    Совсем без голов со стороны Италии прошла встреча с Латвией 24 марта (0:3). В этой игре итальянцы смогли нанести всего 12 ударов в створ за час. Очевидно, чтобы огорчить латвийцев, подобного было крайне мало.

    Прогноз и ставка

    Победа Финляндии оценивается в 1.02, на ничью букмекеры дают коэффициент 17.0, а на победу Италии — 24.0.

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    Конечно, в этой игре итальянцам снова ничего не светит. Матч будет проходным для Финляндии. Но стоит отметить, что «Скуадра Адзурра» неплохо держится на старте поединков.

    В двух матчах из трех она не уступала в первой двадцатиминутке, а в единственном провальном дебюте она горела в счете лишь с разницей в 1 гол.

    Основываясь на этой статистике, можно предположить, что хорошо коллектив Де Беттина начнет и грядущую игру. Наши прогноз и ставка — победа Италии в первом периоде с форой +1.5 за 2.00.

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