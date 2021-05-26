«Монреаль»
Канадский коллектив, представляющий провинцию Квебек, в первом матче сумел добыть победу над «Торонто» благодаря шайбе в меньшинстве, заброшенной в третьем периоде (2:1).
В двух других встречах с «Мэйпл Лифс» «Монреаль» оказался не таким удачливым. Сперва на «Скотиабанк Арене» «Хабс» потерпели от хозяев крупное поражение (1:5).
Затем был матч в «Белл Центре», где команда Доминика Дюшарма слилась с минимальной разницей в счете (1:2). Интересно, что в этом поединке стороны нанесли по 29 бросков в створ, однако у «Монреаля» реализация держалась на уровне 3.45%.
В регулярном чемпионате «трехцветные» завершили сезон на четвертом месте в турнирной таблице Северного дивизиона. В 56 играх команде удалось набрать всего 59 баллов.
«Торонто»
Коллектив из Онтарио стартовал в домашней серии с поражения. Во встрече 21 мая «кабаны» были активными впереди и нанесли 36 ударов в створ, однако лишь 2.78% моментов превратились в один гол, которого оказалось недостаточно (1:2).
Во втором домашнем поединке «Торонто»
Достойно «листочки» провели и первую гостевую игру серии. В «Белл Центре» команда Шелдона Кифа, как и сами хозяева, пробили в рамку по 29 раз. У «Мэйпл Лифс» 6.9% выстрелов трансформировались в голы (2:1).
В регулярном чемпионате коллектив из Онтарио оказался первым в турнирной таблице Северного дивизиона. Закрепиться на позиции лидера ему удалось благодаря 77 набранным баллам.
Прогноз и ставка
Победа «Монреаля» оценивается в 3.40, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.44, а на победу «Торонто» — 1.97.
После не очень убедительного старта серии лидеры Северного дивизиона смогли перевернуть все в двух следующих матчах.
Теперь «Мэйпл Лифс»