В четвертом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Монреаль» будет принимать «Торонто». Матч пройдет в «Белл Центре» 26 мая. Начало встречи — в 02:30 мск. «Монреаль» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монреаль»

Канадский коллектив, представляющий провинцию Квебек, в первом матче сумел добыть победу над «Торонто» благодаря шайбе в меньшинстве, заброшенной в третьем периоде (2:1).

В двух других встречах с «Мэйпл Лифс» «Монреаль» оказался не таким удачливым. Сперва на «Скотиабанк Арене» «Хабс» потерпели от хозяев крупное поражение (1:5).

Затем был матч в «Белл Центре», где команда Доминика Дюшарма слилась с минимальной разницей в счете (1:2). Интересно, что в этом поединке стороны нанесли по 29 бросков в створ, однако у «Монреаля» реализация держалась на уровне 3.45%.

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В регулярном чемпионате «трехцветные» завершили сезон на четвертом месте в турнирной таблице Северного дивизиона. В 56 играх команде удалось набрать всего 59 баллов.

«Торонто»

Коллектив из Онтарио стартовал в домашней серии с поражения. Во встрече 21 мая «кабаны» были активными впереди и нанесли 36 ударов в створ, однако лишь 2.78% моментов превратились в один гол, которого оказалось недостаточно (1:2).

Во втором домашнем поединке «Торонто» изменил ситуацию в лучшую сторону. Команда не прибавила в количестве бросков, но зато поработала над точностью, что позволило ей разгромить «Монреаль» (5:1).

Достойно «листочки» провели и первую гостевую игру серии. В «Белл Центре» команда Шелдона Кифа, как и сами хозяева, пробили в рамку по 29 раз. У «Мэйпл Лифс» 6.9% выстрелов трансформировались в голы (2:1).

В регулярном чемпионате коллектив из Онтарио оказался первым в турнирной таблице Северного дивизиона. Закрепиться на позиции лидера ему удалось благодаря 77 набранным баллам.

Прогноз и ставка

Победа «Монреаля» оценивается в 3.40, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.44, а на победу «Торонто» — 1.97.

После не очень убедительного старта серии лидеры Северного дивизиона смогли перевернуть все в двух следующих матчах.