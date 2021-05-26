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    Канада наконец-то выиграет первый матч на ЧМ-2021

    Канада — Норвегия. Прогноз (к. 2.08) и ставки на чемпионат мира по хоккею 26 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Канада — Норвегия
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    Канада впервые в истории ЧМ стартовала с трех поражений
    Сборная Канады сыграет с командой Норвегии в рамках четвертого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Матч пройдет 26 мая в Риге, начало — в 20:15 мск. Канада — Норвегия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2021. Группа B 26 Мая 2021 года
    Канада
  • Оттава
    •  Канада 20:15 Норвегия Норвегия
  • Осло
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.20
  • X
  • 7.50
  • 2
  • 11.50
  • Ставка!
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    Канада

    Три поражения кряду. Всего лишь две заброшенные шайбы. Предпоследнее место в группе. И вот попробуй сходу поверь, что все три факта имеют отношение к сборной Канады.

    Это провал. Пока еще не глобальный, но, судя по всему, канадцы наверное уже и сами понимают, что могут поехать домой после группового этапа.

    В этом с трудом верится на после трех туров Канада идет последней по количеству заброшенных шайб. Больше даже у Великобритании и Италии.

    Все началось с поражения от Латвии (0:2), потом Канада проиграла сборной США (1:5), а третьем туре уступила Германии (1:3).

    При этом сказать, что Канада везде была хуже, точно нельзя. Наоборот, канадцы, как обычно, перебросали всех соперников, но шайба вообще не шла в ворота. Например, в игре с Германией они дважды за период не смогли забить в формате «5 на 3». Так что тут еще и фактор невезения присутствовал.

    Норвегия

    Норвежцы набрали три очка и пока что занимают в своей группе шестое место. Позади только Канада и Италия.

    Норвегия находится там, где и должна быть, ничего выдающегося эта команда не показывает.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    В стартовом матче норвежцы проиграли Германии, потом была победа над Италией, а в третьем туре — поражение от Финляндии. Правда, стоит отметить, что матч с финнами получился довольно бодрым. Команда Петтера Торесена пропустила пять шайб, но при этом смогла дважды поразить ворота такого серьезного соперника.

    Прогноз и ставка

    На Канаду в этом матче можно поставить за 1.19, ничью в основное время букмекеры предлагают за 8.00, а победу Норвегии — за 11.00.

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    Как ни крути, а Канаде пора побеждать, уже не смешно. Это, конечно, будет настоящая драма, если такая сборная «пролетит» мимо плей-офф, но для чемпионата мира это вряд ли станет хорошей новостью.

    Ставка — победа Канады с форой (-3,0) за 2.08.

    Не исключено, что будет как в истории со Швецией, которая после поражений от Дании и Беларуси уничтожила Швейцарию (7:0). Как бы и норвежцы не получили за всех сразу.

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