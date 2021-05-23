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    Как Швеция начнет игру с Белоруссией?

    Швеция — Белоруссия. Прогноз и ставка (к. 2.26) на матч чемпионата мира по хоккею 23 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Швеция — Белоруссия
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    Понтус Хольмберг
    В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею Швеция сыграет с Белоруссией. Матч пройдет в «Олимпийском Центре» в Риге 23 мая. Начало встречи — в 16:15 мск. Швеция — Белоруссия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Швеция

    На этом чемпионате мира шведская сборная стартовала совсем не так, как ей хотелось бы. В противостоянии с Данией «три короны» неожиданно остались без набранных баллов (3:4).

    Во встрече с датчанами Швеция нанесла 23 броска в створ, а красно-белые сумели ударить по их воротам 22 раза. В итоге шведам оказалось недостаточно 13.04% реализации для нужного результата.

    Групповой этап прошлого мирового первенства команда Швеции закончила на третьем месте. В семи поединках «трем коронам» удалось завоевать 15 очков.

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    В плей-офф Швеции хватило только на четвертьфинал. На стадии 1/4 она сразилась с Финляндией и уступила будущим обладателям трофея в дополнительное время (4:5 ОТ).

    Белоруссия

    Белорусская сборная также начала нынешний чемпионат с потери баллов. В дуэли со Словакией «зубры» без особых надежд на спасение быстренько слились (2:5).

    В этой встрече Белоруссия нанесла всего на 1 удар в створ меньше противников, но реализовать команде удалось 5.88% моментов. А отразить она смогла 88.24% угроз Словакии.

    Перед этим турниром Белоруссия играла на чемпионате мира в 2018-м году. Тогда она оказалась последней в своей группе и не набрала ни единого балла за семь матчей.

    Весной коллектив Михаила Захарова провел семь контрольных встреч, в ходе которых Белоруссия победила Австрию (5:1) и Венгрию (3:2), уступила России (3:6) и России (Б) (0:2), раскатала Германию (4:1) и влетела немцам (0:2), а также слилась Казахстану (0:2).

    Прогноз и ставка

    Победа Швеции оценивается в 1.13, на ничью букмекеры дают коэффициент 9.30, а на победу Белоруссии — 16.0.

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    В первом матче на чемпионате мира шведам пришлось повозиться с Данией. В результате «три короны» вообще остались без очков.

    Во второй игре с аутсайдерами Швеция не может позволить себе осечку, но Белоруссия будет играть закрыто и постарается сдержать штурм соперников. Наши прогноз и ставка — тотал с 1 по 10 минуты меньше 0.5 за 2.26.

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