Во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Эдмонтон» будет принимать «Виннипег». Матч пройдет в «Роджерс Плейс» 22 мая. Начало встречи — в 04:00 мск. «Эдмонтон» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эдмонтон»

Канадский клуб из Альберты не так мечтал начать домашнюю серию в Кубке Стэнли. «Ойлерз» повели в счете во втором периоде, после чего беспощадный соперник ответил четырьмя голами во второй и третьей двадцатиминутке (1:4).

В этом матче «Эдмонтон» нанес 33 броска в створ, что на 11 больше, чем было у «Виннипега». К сожалению, «нефтяников» подвела точность (3.03% реализации), а вот в защите хозяева отразили 90% ударов.

В регулярном чемпионате подопечные Дэйва Типпетта оказались вторыми в турнирной таблице Северного дивизиона. В 56 поединках им удалось заработать 72 балла.

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По итогу сезона «Эдмонтон» стал второй по результативности командой в своем дивизионе — 183 гола. В 56 встречах «Ойлерз» добыли 35 побед (31 в основное время).

«Виннипег»

Другой представитель Канады из Манитобы может быть доволен исходом дебютного матча текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Пропустив гол первыми, «Джетс» не только совершили камбэк, но и оформили разгромную победу — 4:1.

В упомянутом поединке «Виннипег» ударил в створ всего 22 раза. Однако порадовали «бомбардировщики» своей высокой результативностью (18.18%) и крепкой обороной (96.97% отраженных бросков).

В регулярном первенстве коллектив Пола Мориса финишировал третьим в турнирной таблице Северного дивизиона. За все свои выступления «Джетс» удалось получить 63 балла.

В 56 матчах чемпионата «Виннипег» выиграл 30 раз, 24 встречи «бомбардировщики» вытащили в основное время, а набрали очки они в 56.3% поединков.

Прогноз и ставка

Победа «Эдмонтона» оценивается в 2.13, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Виннипега» — 2.95.

В первом поединке букмекеры считали «Ойлерз» фаворитами, однако гости из Виннипега хлопнули соперников и подарили сенсацию.

Во втором матче «нефтяники» подойдут более ответственно к делу и постараются выдать яркий перформанс. «Джетс» также не остановятся на достигнутом и будут сами идти вперед.

Поэтому от грядущей встречи можно ждать много голов. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.74.