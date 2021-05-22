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    Второй матч в Эдмонтоне подарит больше голов?

    «Эдмонтон» — «Виннипег». Прогноз и ставка (к. 1.74) на хоккейный матч Кубка Стэнли 22 мая 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз Прогнозы на Виннипег Джетс
    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Виннипег»
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    Леон Драйзайтль
    Во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Эдмонтон» будет принимать «Виннипег». Матч пройдет в «Роджерс Плейс» 22 мая. Начало встречи — в 04:00 мск. «Эдмонтон» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 22 Мая 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
    •

    «Эдмонтон»

    Канадский клуб из Альберты не так мечтал начать домашнюю серию в Кубке Стэнли. «Ойлерз» повели в счете во втором периоде, после чего беспощадный соперник ответил четырьмя голами во второй и третьей двадцатиминутке (1:4).

    В этом матче «Эдмонтон» нанес 33 броска в створ, что на 11 больше, чем было у «Виннипега». К сожалению, «нефтяников» подвела точность (3.03% реализации), а вот в защите хозяева отразили 90% ударов.

    В регулярном чемпионате подопечные Дэйва Типпетта оказались вторыми в турнирной таблице Северного дивизиона. В 56 поединках им удалось заработать 72 балла.

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    По итогу сезона «Эдмонтон» стал второй по результативности командой в своем дивизионе — 183 гола. В 56 встречах «Ойлерз» добыли 35 побед (31 в основное время).

    «Виннипег»

    Другой представитель Канады из Манитобы может быть доволен исходом дебютного матча текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Пропустив гол первыми, «Джетс» не только совершили камбэк, но и оформили разгромную победу — 4:1.

    В упомянутом поединке «Виннипег» ударил в створ всего 22 раза. Однако порадовали «бомбардировщики» своей высокой результативностью (18.18%) и крепкой обороной (96.97% отраженных бросков).

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    • В регулярном первенстве коллектив Пола Мориса финишировал третьим в турнирной таблице Северного дивизиона. За все свои выступления «Джетс» удалось получить 63 балла.

    В 56 матчах чемпионата «Виннипег» выиграл 30 раз, 24 встречи «бомбардировщики» вытащили в основное время, а набрали очки они в 56.3% поединков.

    Прогноз и ставка

    Победа «Эдмонтона» оценивается в 2.13, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Виннипега» — 2.95.

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    В первом поединке букмекеры считали «Ойлерз» фаворитами, однако гости из Виннипега хлопнули соперников и подарили сенсацию.

    Во втором матче «нефтяники» подойдут более ответственно к делу и постараются выдать яркий перформанс. «Джетс» также не остановятся на достигнутом и будут сами идти вперед.

    Поэтому от грядущей встречи можно ждать много голов. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.74.

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