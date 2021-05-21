В третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Айлендерс» будут принимать «Питтсбург». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 21 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Айлендерс» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айлендерс»

Первый матч серии Нью-Йоркская команда обернула в свою пользу в дополнительное время. В овертайме «Айлс» добыли победу аж на 16-й минуте усилиями Кайла Пальмери (4:3 ОТ).

В следующей встрече «Айлендерс» уже в первом периоде горели в две шайбы, а во втором ребята с Бруклина сократили разрыв. Многообещающая третья двадцатиминутка так и не принесла голов, поэтому поединок завершился поражением «островитян» (1:2).

В регулярном чемпионате «Айлендерс» финишировали четвертыми в турнирной таблице Восточного дивизиона. В 56 матчах подопечные Барри Троца завоевали 71 балл.

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В ходе «регулярки» коллектив из Нью-Йорка добыл 32 победы. В основное время команда выиграла в 24 встречах, но зато пропустили «Айлс» меньше всех на «Востоке» — 128 голов.

«Питтсбург»

В дебютном поединке Кубка Стэнли все пошло не по плану «Питтсбурга» уже в первом периоде, когда хозяева начали проигрывать. Позже «Пенс» сотворили камбэк, а затем снова летели в счете.

Но результативная перестрелка не выявила сильнейшего в основное время. В овертайме команды также не могли забить 16 минут, а затем «Питтсбург» все же пропустил (3:4 ОТ).

Во второй игре подопечные Майка Салливана чувствовали себя комфортнее. Они быстро вышли вперед и суммарно нанесли 45 бросков в створ. Реализации в 4.44% хватило «пингвинам» для победы (2:1).

Регулярный чемпионат команда из Пенсильвании завершила на первом месте в турнирной таблице Восточного дивизиона. В 56 встречах она заработала 77 очков.

Прогноз

Победа «Айлендерс» оценивается в 2.39, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.32, а на победу «Питтсбурга» — 2.66.

Сравнявшись в серии, «Пенс» едут в Нью-Йорк с надеждами на выход вперед. Сейчас команде Салливана будет труднее скрыть цепкую защиту «Айлендерс» на своем льду, но сделать это все же реально.

Ни одна из команд не выиграет матч с крупным счетом, возможно, нас снова ждет овертайм. Наши прогноз и ставка — победа «Питтсбурга» или ничья с коэффициентом 1.62.