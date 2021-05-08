В матче регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Баффало». Матч пройдет на «PPG Paints-арене» 8 мая. Начало встречи — в 22:00 мск. «Питтсбург» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

В 55 играх регулярного первенства коллектив из Пенсильвании заработал 75 баллов. В турнирной таблице Восточного дивизиона он находится на первой строчке.

С 21 по 24 апреля «Питтсбург» успел провести три встречи с «Нью-Джерси», в которых добыл победы в основное время (7:6; 5:1; 4:2). А затем «Пенс» сумели обыграть «Бостон» (1:0).

Серия побед «Питтсбурга» дошла до четырех матчей, после чего ее обломал «Бостон» во втором стыковом поединке (1:3). Еще позже «пингвины» дважды прихлопнули «Вашингтон» в столице (5:4 ОТ; 3:0).

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Затем «Питтсбург» зарубился с «Филадельфией». В одной игре он крупно влетел (2:7), а другую сам затащил уверенно (7:3). В последнем матче «Пенс» взяли верх над «Баффало» (8:4).

«Баффало»

Коллектив из Буффало застрял на последнем месте в турнирной таблице Восточного дивизиона. В 55 встречах регулярного сезона ему удалось заработать всего 37 баллов.

24 апреля «Баффало» на своем льду обыграл «Бостон» (6:4), а после этой победы «Сэйбрз» ожидал промежуток из четырех поражений. Он начался в «Мэдисон Сквер Гарден», где «мечи» слились «Рейнджерс» (3:6; 1:3).

Затем подопечные Дона Гранато отправились в «ТД Гарден», где пытались навязать борьбу «Бостону». Но в двух поединках «Сэйбрз» проиграли крупно (2:5; 2:6).

Позже на своем льду «Баффало» пару раз разобрался с «Айлендерс» (4:2; 4:3 Б), а в недавней игре «мечи» оказались слабее «Питтсбурга» в гостях (4:8).

Прогноз

Победа «Питтсбурга» оценивается в 1.49, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.65, а на победу «Баффало» — 5.60.

В текущем сезоне «регулярки» «Питтсбург» может оказаться самой забивной командой Восточного дивизиона и финишировать на первой строчке.

Для этого ей нужно красиво закончить последний домашний матч и ждать результатов «Вашингтона». Наши прогноз и ставка — победа «Питтсбурга» с форой -1.5 за 1.74.