В матче регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Филадельфию». Матч пройдет в «Пруденшал Центре» 30 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

В 49 поединках регулярного первенства команда из Ньюарка смогла насобирать 37 очков. Сейчас она занимает седьмое место в турнирной таблице Восточного дивизиона.

С 10 по 26 апреля «Нью-Джерси» вновь настигла полоса без побед. В этом отрезке «Девилз» потерпели десять поражений. Начался очередной кризис с двух встреч с «Питтсбургом» (4:6; 2:5).

В четырех следующих матчах коллектив Линди Раффа оказался слабее «Рейнджерс» (0:3; 0:4; 3:6; 3:5). А затем трижды кряду «дьяволы» слились «Питтсбургу» (7:6; 1:5; 2:4).

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В матче 26 апреля «Нью-Джерси» потерпел неудачу в игре с «Филадельфией» (3:4 Б). Но выпутаться из серии без побед помогла та же «Филадельфия» (6:4).

«Филадельфия»

Коллектив из Пенсильвании набрал 51 балл в 49 играх регулярного чемпионата. В турнирной таблице Восточного дивизиона оранжевые находятся на шестой строчке.

Результаты «Филадельфии» в последнее время не такие печальные, как были у «Джерси», но все же никак не могут считаться удовлетворительными для такой команды.

В одной из важных игр финальной части сезона «Флайерз» удалось победить «Питтсбург» (2:1 Б). А после дерби с «Пингвинами» «летчики» уступили «Вашингтону» (3:6) и «Айлендерс» (0:1 ОТ).

Позже состоялись две встречи с «Рейнджерс», в которых «Филадельфия» победила (3:2) и проиграла (1:4). Похожим образом завершились и недавние поединки с «Джерси» (4:3 Б; 4:6).

Прогноз

Победа «Нью-Джерси» оценивается в 2.80, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Филадельфии» — 2.21.

«Филадельфия» уже второй раз в «регулярке» стала командой, с помощью которой «Девс» прерывали затянувшуюся полосу поражений.

Несмотря на свои проблемы, против «Флайерз» коллектив Линди Раффа в последнее время старается играть на равных.

В двух очных встречах из трех предыдущих «Девилз» победили, а в проигранном матче они уступили только по буллитам. Ожидаем, что хозяева снова дадут бой «Филадельфии». Наши прогноз и ставка — «Нью-Джерси» не проиграет и обе забьют за 1.83.