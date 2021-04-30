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    Второй домашний матч против «Филадельфии» также будет удачным?

    «Нью-Джерси» — «Филадельфия». Прогноз и ставка (к. 1.83) на хоккейный матч НХЛ 30 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Филадельфия»
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    Коннор Кэррик в матче с «Филадельфией»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Филадельфию». Матч пройдет в «Пруденшал Центре» 30 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 30 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    «Нью-Джерси»

    В 49 поединках регулярного первенства команда из Ньюарка смогла насобирать 37 очков. Сейчас она занимает седьмое место в турнирной таблице Восточного дивизиона.

    С 10 по 26 апреля «Нью-Джерси» вновь настигла полоса без побед. В этом отрезке «Девилз» потерпели десять поражений. Начался очередной кризис с двух встреч с «Питтсбургом» (4:6; 2:5).

    В четырех следующих матчах коллектив Линди Раффа оказался слабее «Рейнджерс» (0:3; 0:4; 3:6; 3:5). А затем трижды кряду «дьяволы» слились «Питтсбургу» (7:6; 1:5; 2:4).

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    В матче 26 апреля «Нью-Джерси» потерпел неудачу в игре с «Филадельфией» (3:4 Б). Но выпутаться из серии без побед помогла та же «Филадельфия» (6:4).

    «Филадельфия»

    Коллектив из Пенсильвании набрал 51 балл в 49 играх регулярного чемпионата. В турнирной таблице Восточного дивизиона оранжевые находятся на шестой строчке.

    Результаты «Филадельфии» в последнее время не такие печальные, как были у «Джерси», но все же никак не могут считаться удовлетворительными для такой команды.

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    • В одной из важных игр финальной части сезона «Флайерз» удалось победить «Питтсбург» (2:1 Б). А после дерби с «Пингвинами» «летчики» уступили «Вашингтону» (3:6) и «Айлендерс» (0:1 ОТ).

    Позже состоялись две встречи с «Рейнджерс», в которых «Филадельфия» победила (3:2) и проиграла (1:4). Похожим образом завершились и недавние поединки с «Джерси» (4:3 Б; 4:6).

    Прогноз

    Победа «Нью-Джерси» оценивается в 2.80, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Филадельфии» — 2.21.

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    «Филадельфия» уже второй раз в «регулярке» стала командой, с помощью которой «Девс» прерывали затянувшуюся полосу поражений.

    Несмотря на свои проблемы, против «Флайерз» коллектив Линди Раффа в последнее время старается играть на равных.

    В двух очных встречах из трех предыдущих «Девилз» победили, а в проигранном матче они уступили только по буллитам. Ожидаем, что хозяева снова дадут бой «Филадельфии». Наши прогноз и ставка — «Нью-Джерси» не проиграет и обе забьют за 1.83.

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