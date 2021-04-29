В матче регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе» будет принимать «Аризону». Матч пройдет в «САП Центре» 29 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Сан-Хосе» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Хосе»

Хоккейный клуб из Калифорнии заработал 43 балла в 48 матчах регулярного первенства. В турнирной таблице Западного дивизиона он находится на шестой позиции.

10 апреля «Сан-Хосе» в родных стенах разгромил «Лос-Анджелес» (5:2), после чего «изумрудные» потерпели восемь поражений подряд.

Черная полоса началась со второй стыковой игры против «Кингз» (2:4). А в следующих двух встречах на своем льду «Шаркс» крупно влетели «Анахайму» (0:4; 1:4).

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Затем подопечные Боба Бугнера слились «Миннесоте» (2:3; 2:5), «Вегасу» (2:3 Б; 2:5) и снова «Миннесоте» (3:6). А 27 апреля негативная серия прервалась благодаря победе над «Аризоной» (6:4).

«Аризона»

Ребята из Глендейла провели в регулярном первенстве 49 поединков и завоевали за все это время 47 очков. В зачете Восточного дивизиона «Йотис» занимают пятое место.

Не так давно у «Аризоны» также была серия неудач, состоявшая из пяти матчей. «Койоты» проиграли «Лос-Анджелесу» (3:4), «Вегасу» (4:7; 0:1), «Колорадо» (2:4) и «Миннесоте» (2:5).

Размочить предыдущие потери коллективу Рика Токкета удалось с помощью домашней победы над «Сент-Луисом» (3:2), после которой «псы» влетели «Миннесоте» (2:5; 1:4).

Затем «Аризона» отправилась в Калифорнию, где она разгромила «Лос-Анджелес» (4:0). А еще в одном поединке «Йотис» потерпели поражение от «Сан-Хосе» (4:6).

Прогноз

Победа «Сан-Хосе» оценивается в 2.50, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Аризоны» — 2.45.

Коллектив Рика Токкета заочно сражается с «Сент-Луисом» за четвертую позицию в таблице. Пока в этом споре удачнее «ноты», но у «койотов» имеются игры, в которых можно спокойно набирать очки.

В дуэли с «Сан-Хосе» гостям как раз нужно зарабатывать баллы, что они и попытаются сделать во второй стыковой игре. Наши прогноз и ставка — победа «Аризоны» в матче с коэффициентом 1.89.