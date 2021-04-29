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    Удастся ли «Аризоне» взять реванш у «Сан-Хосе»?

    «Сан-Хосе» — «Аризона». Прогноз и ставка (к. 1.89) на хоккейный матч НХЛ 29 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Аризона»
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    Джейкоб Чичран
    В матче регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе» будет принимать «Аризону». Матч пройдет в «САП Центре» 29 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Сан-Хосе» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 29 Апреля 2021 года
    Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
    •  Сан-Хосе 05:30 Аризона Аризона
  • НХЛ
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    «Сан-Хосе»

    Хоккейный клуб из Калифорнии заработал 43 балла в 48 матчах регулярного первенства. В турнирной таблице Западного дивизиона он находится на шестой позиции.

    10 апреля «Сан-Хосе» в родных стенах разгромил «Лос-Анджелес» (5:2), после чего «изумрудные» потерпели восемь поражений подряд.

    Черная полоса началась со второй стыковой игры против «Кингз» (2:4). А в следующих двух встречах на своем льду «Шаркс» крупно влетели «Анахайму» (0:4; 1:4).

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    Затем подопечные Боба Бугнера слились «Миннесоте» (2:3; 2:5), «Вегасу» (2:3 Б; 2:5) и снова «Миннесоте» (3:6). А 27 апреля негативная серия прервалась благодаря победе над «Аризоной» (6:4).

    «Аризона»

    Ребята из Глендейла провели в регулярном первенстве 49 поединков и завоевали за все это время 47 очков. В зачете Восточного дивизиона «Йотис» занимают пятое место.

    Не так давно у «Аризоны» также была серия неудач, состоявшая из пяти матчей. «Койоты» проиграли «Лос-Анджелесу» (3:4), «Вегасу» (4:7; 0:1), «Колорадо» (2:4) и «Миннесоте» (2:5).

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    • Размочить предыдущие потери коллективу Рика Токкета удалось с помощью домашней победы над «Сент-Луисом» (3:2), после которой «псы» влетели «Миннесоте» (2:5; 1:4).

    Затем «Аризона» отправилась в Калифорнию, где она разгромила «Лос-Анджелес» (4:0). А еще в одном поединке «Йотис» потерпели поражение от «Сан-Хосе» (4:6).

    Прогноз

    Победа «Сан-Хосе» оценивается в 2.50, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Аризоны» — 2.45.

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    Коллектив Рика Токкета заочно сражается с «Сент-Луисом» за четвертую позицию в таблице. Пока в этом споре удачнее «ноты», но у «койотов» имеются игры, в которых можно спокойно набирать очки.

    В дуэли с «Сан-Хосе» гостям как раз нужно зарабатывать баллы, что они и попытаются сделать во второй стыковой игре. Наши прогноз и ставка — победа «Аризоны» в матче с коэффициентом 1.89.

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