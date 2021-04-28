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    «Крылышки» преподнесут сюрпризы «Коламбусу»?

    «Коламбус» — «Детройт». Прогноз и ставка (к. 1.61) на хоккейный матч НХЛ 28 апреля 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Коламбус Блю Джекетс Прогнозы на Детройт Ред Уингз
    Прогноз и ставки на «Коламбус» — «Детройт»
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    Даррен Хелм
    В матче регулярного сезона НХЛ «Коламбус» будет принимать «Детройт». Матч пройдет на «Нэшнуайд Арене» 28 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Коламбус» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 28 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.20
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
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    «Коламбус»

    Команда из Огайо провела в чемпионате 50 матчей, в которых смогла набрать всего 40 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона она занимает восьмое место.

    Последний раз «мундиры» могли порадовать болельщиков победой 7 апреля. Тогда на своем льду они разобрались с «Тампой-Бэй» (4:2).

    Со следующего матча, в котором «Коламбус» слился той же «Тампе» (4:6) началась серия поражений. На данный момент она доросла до девяти поединков.

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    После игры с «Тампой» подопечные Джона Тортореллы уступили «Чикаго» (3:4; 3:4 ОТ), «Далласу» (1:4; 1:5), «Флориде» (2:4; 1:5) и снова «Тампе-Бэй» (1:3; 3:4 ОТ).

    «Детройт»

    Коллектив из Мичигана также провел в «регулярке» 50 матчей. В этих играх «Ред Уингз» заработали 42 балла, а в таблице Центрального дивизиона они занимают седьмую строчку.

    Совсем недавно «Детройт» порадовал болельщиков самой продолжительной победной серией в текущем сезоне, которая состояла из трех поединков.

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    • Дважды в ходе данного отрезка «крылышки» огорчили «Каролину» (5:4 Б; 3:1), после чего они успели разгромить «Чикаго» (4:1). Прервался же непобедимый стрик во второй стыковой игре с «Блэкхокс» (0:4).

    Соперником «Детройта» в четырех последних встречах был «Даллас», которому «Ред Уингз» уступили в гостях (2:3 Б; 2:5), затем разбили дома (7:3) и проиграли на «Литл Сизарс Арене» (1:2 ОТ).

    Прогноз

    Победа «Коламбуса» оценивается в 2.12, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Детройта» — 3.06.

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    В поединке на «Нэшнуайд Арене» сойдутся два последних клуба дивизиона. Среди них хуже выглядят ребята из Огайо, которые только проигрывают вот уже девять матчей.

    Коллектив Джеффа Блашилла же сейчас может взять очки в гостях и увеличить отрыв от «Блю Джекетс». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Детройта» больше 2 за 1.61.

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