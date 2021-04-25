В матче регулярного сезона НХЛ «Айлендерс» будут принимать «Вашингтон». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 25 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Айлендерс» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айлендерс»

В 47 играх регулярного первенства коллектив с Бруклина сумел заработать 63 очка, благодаря чему он замыкает тройку сильнейших в рейтинге Восточного дивизиона.

Первое поражение в апреле «Айлендерс» пережили в дерби с «Рейнджерс» (1:4). После этого неудачного матча «островитяне» провели еще шесть поединков и уступили в половине из них.

Во второй стыковой встрече с «рейнджерами» коллектив Барри Троца оказался сильнее (3:2 ОТ), а затем в «ТД Гарден» «Айлс» крупно влетели «Бостону» (1:4; 0:3).

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После неудачного выезда в Массачусетс «Айлендерс» добыли победы над «Филадельфией» (1:0 ОТ) и «Рейнджерс» (6:1). А в последнем матче Нью-Йоркский клуб не справился с «Вашингтоном» (0:1 Б).

«Вашингтон»

В своих 47 встречах регулярного чемпионата команда из округа Колумбия смогла заработать 64 очка, что позволяет ей лидировать в рейтинге Восточного дивизиона.

9 апреля «Вашингтон» у себя дома проиграл «Бостону» (2:4), после чего «Кэпс» сумели добыть три победы кряду. Небольшая серия началась с поединка против «Баффало» (4:3).

В следующих двух встречах ребята Питера Лавиолетта поиздевались над соперниками. Они разнесли «Бостон» (8:1) и «Филадельфию» (6:1). Затем столичная команда сама крупно влетела «Баффало» (2:5).

Позже «Вашингтон» разобрался с «Филадельфией» (6:3), оказался слабее «Бостона» (3:6) и вырвал победу над «Айлендерс» в послематчевых бросках (1:0 Б).

Прогноз

Победа «Айлендерс» оценивается в 2.38, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.18, а на победу «Вашингтона» — 2.74.

В недавнем матче с «Айлс» в «Нассау Колизеум» «Вашингтон» победил впервые в нынешнем сезоне. Благодаря этому, столичные ребята единолично возглавили дивизион и опустили Нью-Йоркскую команду на третью позицию.

Еще в одном поединке коллектив Лавиолетта попробует закрепить турнирный успех. Наши прогноз и ставка — победа «Вашингтона» или ничья с коэффициентом 1.64.