ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флорентино ПересПроект в режиме ожидания. Перес надеется спасти Суперлигу Болельщики «Челси» выступают против СуперлигиБудущее АПЛ: как позор «эгоистичной шестерки» повлияет на футбол в Англии?
  • 21:51
    • Кейн может пропустить финал Кубка лиги против «Ман Сити»
  • 21:25
    • ESPN: «Барселона» предложит Месси двухлетний контракт
  • 21:09
    • Клубы, вышедшие из Суперлиги, должны заплатить штраф в размере 150 млн евро
  • 19:26
    • «Зенит» готовит 20 млн евро за форварда «Монпелье»
  • 18:23
    • Третьяк подтвердил отказ Панарина сыграть на ЧМ-2021
  • 16:51
    • Тутберидзе интересно поработать в парном катании
  • 16:04
    • Руководство «Локомотива» провело встречу с Николичем
    Все новости спорта

    «Кэпс» снова огорчат «Айлендерс» в «Нассау Колизеум»?

    «Айлендерс» — «Вашингтон». Прогноз и ставка (к. 1.64) на хоккейный матч НХЛ 25 апреля 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Айлендерс Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Вашингтон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Том Уилсон
    В матче регулярного сезона НХЛ «Айлендерс» будут принимать «Вашингтон». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 25 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Айлендерс» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 25 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
    •

    «Айлендерс»

    В 47 играх регулярного первенства коллектив с Бруклина сумел заработать 63 очка, благодаря чему он замыкает тройку сильнейших в рейтинге Восточного дивизиона.

    Первое поражение в апреле «Айлендерс» пережили в дерби с «Рейнджерс» (1:4). После этого неудачного матча «островитяне» провели еще шесть поединков и уступили в половине из них.

    Во второй стыковой встрече с «рейнджерами» коллектив Барри Троца оказался сильнее (3:2 ОТ), а затем в «ТД Гарден» «Айлс» крупно влетели «Бостону» (1:4; 0:3).

    Все прогнозы на НХЛ

    После неудачного выезда в Массачусетс «Айлендерс» добыли победы над «Филадельфией» (1:0 ОТ) и «Рейнджерс» (6:1). А в последнем матче Нью-Йоркский клуб не справился с «Вашингтоном» (0:1 Б).

    «Вашингтон»

    В своих 47 встречах регулярного чемпионата команда из округа Колумбия смогла заработать 64 очка, что позволяет ей лидировать в рейтинге Восточного дивизиона.

    9 апреля «Вашингтон» у себя дома проиграл «Бостону» (2:4), после чего «Кэпс» сумели добыть три победы кряду. Небольшая серия началась с поединка против «Баффало» (4:3).

  • НХЛ. «Вашингтон» взял верх над «Айлендерс», «Рейнджерс» уступили «Филадельфии»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 23 апреля
  • Сегодня

    • В следующих двух встречах ребята Питера Лавиолетта поиздевались над соперниками. Они разнесли «Бостон» (8:1) и «Филадельфию» (6:1). Затем столичная команда сама крупно влетела «Баффало» (2:5).

    Позже «Вашингтон» разобрался с «Филадельфией» (6:3), оказался слабее «Бостона» (3:6) и вырвал победу над «Айлендерс» в послематчевых бросках (1:0 Б).

    Прогноз

    Победа «Айлендерс» оценивается в 2.38, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.18, а на победу «Вашингтона» — 2.74.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    В недавнем матче с «Айлс» в «Нассау Колизеум» «Вашингтон» победил впервые в нынешнем сезоне. Благодаря этому, столичные ребята единолично возглавили дивизион и опустили Нью-Йоркскую команду на третью позицию.

    Еще в одном поединке коллектив Лавиолетта попробует закрепить турнирный успех. Наши прогноз и ставка — победа «Вашингтона» или ничья с коэффициентом 1.64.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.57
  • Прогноз на матч Аугсбург — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  4.25
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Реймс — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Сарагоса — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.07
  • Экспресс дня 23 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Оклахома — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Чикаго — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Калгари — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Оренбург — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шинник — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Урал — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Борнмут — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Первый титул новой эры. «Барса» поиздевалась над «Атлетиком»
    • 14:34 18/04/2021     Флорентино Перес
  • Мятеж миллионеров. Как Суперлига взорвала футбольный мир
    • 20:32 19/04/2021     «Спартак» — «Уфа»
  • Грустный праздник. В день рождения «Спартака» «Уфа» выбила его из чемпионской гонки
    • 03:08 19/04/2021
    «Айлендерс» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (1.64), статистика, коэффициенты матча 25.04.2021. Прогнозы на хоккей. «Кэпс» снова огорчат «Айлендерс» в «Нассау Колизеум»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры